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Украинские семьи могут получить финпомощь до 700 долларов: как это сделать

9 февраля 2023 15:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Украинцы могут получить денежную помощь до $700 — условия и инструкция
Приоритетом поддержки являются семьи с детьми, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Украинские семьи могут рассчитывать на еще одну финансовую помощь. В этот раз поддержать граждан Украины собирается фонд Ukrainely. Семьям с детьми предлагают получить до 27 тыс. грн (700 долларов). Для этого нужно подать заявку.

Информация об этом была размещена на официальном сайте Ukrainely.

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Кто может рассчитывать на помощь

В Ukrainely подчеркнули, что получить помощь могут только находящиеся в Украине.

Как отмечают представители фонда, приоритетная категория граждан семьи с детьми, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Фонд имеет несколько программ для поддержки украинцев:

  • поддержка семей во время войны;
  • поддержка внутриперемещенных лиц (ВПЛ);
  • поддержка военных и терробороны.

Как получить финансовую помощь от Ukrainely

Как получить финансовую помощь

Желающим получить помощь от данного фонда необходимо подать заявку по ссылке. Прием заявок уже начался.

На данной платформе необходимо будет предоставить личную информацию, рассказать о своей семье и ситуации, в которой вы находитесь.

Чтобы организация приняла запрос, необходимо указать актуальную личную информацию, которую могут при необходимости проверить, попросив предоставить подтверждающие документы.

Далее нужно будет указать сумму, на которую вы рассчитываете.

На какую сумму можно рассчитывать

При оформлении заявки можно выбрать сумму, на которую ваша семья претендует. Максимальный размер выплат одному получателю может составить 27 тыс. грн.

Ukrainely оказывает финансовую помощь:

  • 300 долларов (11 700 грн);
  • 400 долларов (15 600 грн);
  • 500 долларов (19 500 грн);
  • 600 долларов (23 400 грн);
  • 700 долларов (27 300 грн).

Украинским семьям обещают денежную помощь в размере 27 тысяч грн

Однако как отмечают на сайте программы, в фонде могут согласовать и меньшую сумму, и к этому нужно быть готовыми.

Когда фонд проверит вашу заявку, средства будут перечислены на вашу банковскую карту. Оплата будет производиться по частям.

Ukrainely пытается помочь как можно большему числу нуждающихся, поэтому обратиться за денежной поддержкой можно только один раз.

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выплачивать денежную помощь от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Она распространяется на внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что в Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.

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