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Украинцы должны заплатить 25 тыс. гривен налога: кого касается

2 февраля 2023 11:10
lis.jpg - Ксения Лисновская
Налоги в Украине — кто из владельцев авто должен заплатить 25 тыс. гривен
В ведомстве определили список моделей авто, на которые распространяется налог.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве экономики Украины призвали граждан своевременно уплатить транспортный налог. В ведомстве определили список моделей автомобилей, на которые он распространяется в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Налог на элитные авто

Как отмечается, в Украине владельцы элитных автомобилей должны заплатить налог в соответствии с опубликованным списком Минэкономики.

В общей сложности ведомство определило 225 моделей марок машин, подпадающих под налог. Речь идет о: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.

Налог в 2023 году составляет 25 тысяч гривен. Его нужно оплатить в течение 60 дней после получения уведомления, в противном случае начнется начисление пени.

Под налог подпадают авто в возрасте до пяти лет и стоимостью от 375 минимальных заработных плат, то есть стоимостью от 2,51 млн. грн.

Что еще стоит знать

Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія". Предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля.

В прошлом году ввезли 534,8 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.

Украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.

Напомним, в прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю – продажи упали почти втрое.

 

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