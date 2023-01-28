Помощь украинцам — как оформить новую поддержку пострадавшим

Сумму финансовой поддержки можно выбрать самостоятельно

В Украине граждане, пострадавшие от войны, могут оформить помощь от фонда Ukrainely. Сумму финансовой поддержки можно выбрать самостоятельно, максимально — 27 тыс. грн.

Такая информация содержится на сайте организации Ukrainely.

Кто имеет право на помощь

Как отмечается, подавать заявки на помощь от фонда Ukrainely могут исключительно граждане, которые находятся на территории Украины.

Фонд предлагает три программы финансовой помощи:

поддержка семей во время войны;

помощь внутриперемещенным лицам (ВПЛ);

поддержка военнослужащих и терробороновцев.

В то же время Ukrainely определила приоритетную категорию — семьи с детьми.

Заявки на материальную помощь принимают по ссылке. На сайте нужно заполнить данные о себе, рассказать о своей семье и ситуации, в которой оказались.

После этого заявку должны рассмотреть. Если помощь утвердят, то деньги будут перечислены на банковскую карту. Выплаты могут разобить на несколько частей.

Примечательно, что размер денежной помощи можно указать самостоятельно.

Однако если количество заявок слишком велико, то могут согласовать только часть указанной суммы.

Больше о помощи украинцам

Ранее мы писали, что в Украине работники и предприниматели во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Торговая сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" присоединилась к государственному благотворительному проекту "єДопомога". В рамках программы можно как получить бесплатные продукты, так и помочь другим.

Еще граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, могут осуществить переадресацию пенсий, субсидий и социальных выплат. Эвакуация не помешает получить законные выплаты.

Напомним, власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.