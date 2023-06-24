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Украинцы несут деньги в банки: как выросли вклады

24 июня 2023 15:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украинцы несут деньги в банки — как выросли вклады в июне
Деньги в банковской кассе. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине фиксируют рост объема вкладов в банках, как со стороны населения, так и бизнеса. За месяц сумма выросла почти на 1,5 млрд гривен.

Об этом свидетельствует информация Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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Отмечается, что на 1 июня текущего года суммарный объем вкладов граждан и предпринимателей в финучреждениях достиг 1,07 трлн гривен, что на 1,4 млрд гривен больше против майского показателя. Из общей суммы вклады физлиц распределяются следующим образом:

  • 670 млрд гривен — национальная валюта;
  • 398,7 млрд гривен — иностранная валюта.

На физлиц-предпринимателей приходится 3,1% вкладов — 122,7 млрд гривен. Эти вклады также подпадают под гарантии Фонда с января 2017 года.

По данным Фонда, с 13 апреля прошлого года на время действия в стране военного положения и в течение трех месяцев после завершения на вклады, в частности ФЛП, в банках распространяются 100% гарантии.

Максимальный размер гарантированного возмещения вкладчикам банков составляет 600 тыс. гривен. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц"

Возврат вкладов в "один клик"

Вскоре украинцам предоставят возможность получить средства от Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с помощью мобильного приложения госуслуг "Дія". Команды Минцифры и Фонда гарантирования вкладов уже работают над новым сервисом.

Услугой смогут воспользоваться граждане, которым должны вернуть 3,2 млрд. гривен — 1,4 миллиона счетов.

Подать заявление можно будет в "один клик".

Напомним, в прошлом году банковский сектор демонстрировал рост доходности и накопил в резервах 119 млрд грн. Сумма в 35 раз превышает довоенный показатель 2021 года, когда было 3,4 млрд грн.

Также мы писали, что украинское правительство планирует радикально бороться с должниками, установив запреты на крупные покупки. Также предлагается арестовывать депозиты в банках.

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