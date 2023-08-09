ПриватБанк рассказал, какую сумму потратили украинцы на покупки в 2023 году

Карта ПриватБанк. Фото: privatbank.ua

С начала 2023 года через государственное финучреждение "ПриватБанк" украинцы рассчитались платежными картами за 1,3 млрд покупок. Все это обошлось в 350 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Там отмечается, что такое количество транзакций удалось провести благодаря активному развитию сети безналичных оплат через POS-терминалы ПриватБанка.

При этом самая большая категория затрат с начала года — покупка продуктов питания. Так, объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составили 159,5 млрд гривен. Примечательно, что доля расходов на продукты в общем объеме расходов составляет около 45%.

Также с начала текущего года украинцы продолжают активно пользоваться услугой "Наличные на кассе". Только за первые три месяца года 7,9 млн сделок было совершено с обналичивания через POS-терминалы ПриватБанка на сумму 11 млрд гривен.

В частности, в июле количество оплат картами покупок в сетях торговли возросло на 5,9%, до 199 млн транзакций. При этом объемы уплаченных безналичных товаров за месяц повысились на 7,7%, до более 48 млрд гривен.

За месяц существенно выросли карточные расходы граждан на:

кофейни и рестораны (19%, до 3,4 млрд гривен);

покупки медикаментов (14,5%, до 2,7 млрд гривен);

электроники и бытовой техники (16%, до 3,2 млрд гривен);

горючее (12%, до 2,3 млрд гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, что финучреждения страны в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.