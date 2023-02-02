Обмен валют — украинцы активно продают запасы гривен

Объем чистой покупки валюты достиг 564 млн долларов

Украинцы в январе 2023 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,227 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 1,792 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты достиг 564 млн долларов.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Национальным банком Украины (НБУ).

Украинцы наращивают покупку валюты

По этим данным, в первый месяц года население увеличило покупку валюты на 100,3 млн долларов по сравнению с декабрем 2022 года, когда приобрело 463,7 млн долларов.

Приблизительный спрос наблюдался только в апреле 2021 года — тогда граждане приобрели 545,9 млн долларов.

При этом более половины спроса, 370,5 млн долларов, пришлось на безналичную валюту в банках по фиксированному курсу около 36,6 грн/долл. Это значительно выгоднее наличного курса в 40,5 грн/долл.

Таким образом, уровень покупки долларов в январе максимальный за несколько последних лет.

Национальный банк 21 июля прошлого года разрешил финучреждениям продавать гражданам безналичную валюту, однако при размещении ее на депозиты сроком более трех месяцев. Таким образом, украинцы могут застраховаться от валютных колебаний.

Как покупали валюту в предыдущие годы

В 2022 году украинцы продали валюты на 14 461,4 млн. долларов, а приобрели на 15 341,5 млн долларов. Объем чистой покупки составил более 880 млн долларов.

В 2021 году граждане продали валюты на 26 208,0 млн долларов, а приобрели на 24 614,0 млн долларов. Объем чистой продажи достиг 1 594,1 млн долларов.

Напомним, с 25 октября Ощадбанк начал также продавать американскую валюту по официальному курсу Национального банка. Валюту можно приобрести только под размещение на депозит.

В Национальном банке Украины утверждают, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин девальвации нет.

Украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.