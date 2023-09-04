Беженцы в Польше — как получить новую денежную помощь

Злотые в руках. Фото: Unplush

Украинские беженцы, выехавшие во время войны в Польшу, имеют право на новые выплаты. Речь идет о финансовой помощи Becikowe.

Об этом пишет Visit Ukraine.

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Как отмечается, в этом году все родители новорожденных, проживающие в Польше и отвечающие некоторым требованиям, смогут оформить помощь Becikowe — одноразовую сумму в размере 1 тыс. злотых. Выплаты являются частью системы семейных пособий в этой стране. Деньги перечисляют на банковские счета или доставляют по почте.

На выплаты могут претендовать:

граждане Польши;

граждане стран ЕС и Европейской Экономической Зоны (Швейцария, Великобритания);

имеющие гражданство другого государства и имеющие разрешение на временное проживание и работу в этой стране;

граждане, прибывшие в Польшу после 24 февраля прошлого года;

единовременная выплата оформляется на одного из родителей ребенка, юридического или фактического опекуна ребенка, подавшего в суд заявление об усыновлении.

Требования для получения помощи Becikowe:

беременные женщины должны быть зарегистрированы в медучреждении не позднее 10 недель до родов (медсправка от врача или акушера (за исключением опекунов);

размер дохода семьи на одного гражданина не превышает 1922 злотых;

заявление подано не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения малыша. Для опекунов не позднее года с даты официального начала опеки/усыновления (помощь оказывают детям до 18 лет).

Среди особенностей для украинцев, прибывших в Польшу из-за российской агрессии, доходы рассматривают только для тех членов семьи, которые тоже находятся в Польше.

Нужно собрать такой пакет помощи:

заявление о помощи (wniosek o becikowe);

персональная информация о родителях и ребенке;

персональный идентификационный номер (PESEL);

оригинал, копия свидетельства о рождении малыша;

номер счета в банке для перевода средств;

медсправка от врача или акушера, подтверждающая, что мать была зарегистрирована в медучреждении не позднее десяти недель до родов;

справка о доходах семьи (при необходимости, документы, подтверждающие утрату доходов или изменения в них);

документ о легальном статусе пребывания в Польше для иностранцев;

письменное заявление, что пособие на ребенка не оказывали ранее;

адрес электронной почты.

Для граждан Украины, пересекших госграницу после 24 февраля 2022 года, — штамп с датой пересечения границы. Это может быть паспорт или другой документ.

Те родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, должны дополнительно добавить копию свидетельства о семейном положении (в случае, если один из родителей умер или неизвестный), документ из суда об обязанности уплаты алиментов одному из родителей или отказе от их взыскания.

Процедуру подачи заявки на Becikowe можно осуществить лично в администрации местной резиденции (Urząd gminy/miasta), в центрах соцпомощи, по почте или дистанционно.

Для подачи заявления онлайн нужно:

зарегистрироваться на сайте Emp@tia с использованием е-подписи;

ввести личную информацию;

заполнить заявку;

ожидать ответа от компетентных органов, отвечающих за место жительства.

Что еще стоит знать

Напомним, дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило национальную акселерационную программу "Власне" для предпринимателей. В ее рамках бизнес получит суммарно 4 млн гривен.