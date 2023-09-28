Украинцы в Польше становятся жертвами мошенничества: как не попасть на крючок
Украинцы, проживающие в Польше, часто становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники используют для своих махинаций платежную систему ВLIК.
Об этом сообщает YAVP.
К каким махинациям прибегают мошенники
"ВLIК — это платежный механизм, благодаря которому можно быстро и легко расплачиваться за покупки в стационарном или онлайн магазине, а также мобильных приложениях, вносить и снимать наличные с банкоматов, переводить средства другому лицу, используя его номер телефона. Для оплаты с помощью кода BLIK не нужна платежная карта", — объясняет издание.
Отмечается, что мошенники контактируют с жертвами через мессенджеры и социальные сети, выдавая себя за родственников или друзей. Они пытаются получить в сообщениях платежный код BLIK. Злоумышленники просят одолжить средства и призывают создать код платежа и передать его.
Также мошенники могут выдавать себя за банковских работников и просят подтвердить личную информацию. Затем создают BLIK-коды, якобы блокирующие счет, хотя с их помощью снимают средства в банкомате. Или взламывают аккаунты украинских беженцев в соцсетях, просят у друзей одолжить деньги и передать BLIK-коды. Часто используют для своих схем OLX, выдавая себя за покупателей.
Как избежать мошенничества
Чтобы не стать жертвой мошенников через BLIK, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Проверяйте, кому вы передаете мобильные платежные коды.
- Не делитесь персональными данными даже если требует банк.
- Проверяйте сумму при переводе через BLIK.
- Не переходите по ссылкам с неизвестных мобильных номеров.
- Перед входом в банковский счет проверяйте правильность веб-адреса.
Напомним, что полиция в Одесской области раскрыла схему обмана, где женщина придумывала истории о родственниках военнослужащих и потребовала деньги для их лечения в госпитале. После обнаружения схемы ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы.