Украинцы в Польше становятся жертвами мошенничества: как не попасть на крючок

Женщина держит в руках телефон. Фото: google.com

Украинцы, проживающие в Польше, часто становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники используют для своих махинаций платежную систему ВLIК.

Об этом сообщает YAVP.

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"ВLIК — это платежный механизм, благодаря которому можно быстро и легко расплачиваться за покупки в стационарном или онлайн магазине, а также мобильных приложениях, вносить и снимать наличные с банкоматов, переводить средства другому лицу, используя его номер телефона. Для оплаты с помощью кода BLIK не нужна платежная карта", — объясняет издание.

Отмечается, что мошенники контактируют с жертвами через мессенджеры и социальные сети, выдавая себя за родственников или друзей. Они пытаются получить в сообщениях платежный код BLIK. Злоумышленники просят одолжить средства и призывают создать код платежа и передать его.

Также мошенники могут выдавать себя за банковских работников и просят подтвердить личную информацию. Затем создают BLIK-коды, якобы блокирующие счет, хотя с их помощью снимают средства в банкомате. Или взламывают аккаунты украинских беженцев в соцсетях, просят у друзей одолжить деньги и передать BLIK-коды. Часто используют для своих схем OLX, выдавая себя за покупателей.

Как избежать мошенничества

Чтобы не стать жертвой мошенников через BLIK, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Проверяйте, кому вы передаете мобильные платежные коды.

Не делитесь персональными данными даже если требует банк.

Проверяйте сумму при переводе через BLIK.

Не переходите по ссылкам с неизвестных мобильных номеров.

Перед входом в банковский счет проверяйте правильность веб-адреса.

Напомним, что полиция в Одесской области раскрыла схему обмана, где женщина придумывала истории о родственниках военнослужащих и потребовала деньги для их лечения в госпитале. После обнаружения схемы ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы.