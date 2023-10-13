Украинцы в трех городах могут получить денежную помощь: как зарегистрироваться

Женщина держит кошелек с деньгами в руках. Фото: Pexels

Жители и не только трех украинских городов могут получить денежные выплаты. Помощь украинцам оказывает общественная организация Голос Ромни в партнерстве с международной некоммерческой организацией Mercy Corps.

Об этом сообщает TO4KA.FUN.

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Кто может получить денежную помощь

Зарегистрироваться могут внутренне перемещенные лица и жители отдельных категорий уязвимости в Ужгороде, Кривом Роге и Запорожье.

Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать социально-экономическому критерию и требованиям уязвимости. Если вы уже раньше получали пособие, то, чтобы зарегистрироваться для нового, должно пройти 5 месяцев после одноразового трехмесячного пособия или 2 месяца после трехмесячного пособия в виде трех ежемесячных платежей.

Среди приоритетных категорий граждан люди преклонного возраста от 60 лет, люди с инвалидностью, маргинализованные сообщества (ромы, ЛГБТИК+ и др.), люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Кто будет иметь преимущество в предоставлении денежной помощи

По социально-экономическим критериям предпочтение будут иметь домохозяйства в таком порядке приоритетности:

перемещены за последние 30 дней из районов, расположенных в 30 км от активных боевых действий или с временно оккупированных территорий;

проживают в районах активных боевых действий;

проживают на освобожденных территориях, находившихся под временной оккупацией;

находятся в состоянии перемещения более 30 дней из районов, расположенных в 30 километров от активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий, находившиеся под временной оккупацией.

Список критерий уязвимости домохозяйств:

проживают в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или бездомные;

с людьми с инвалидностью;

многодетные — 3 и более детей младше 18 лет, имеющих только одного родителя;

с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

с беременными женщинами или кормящими грудью;

с пожилыми людьми от 60 лет;

которые возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей от 60 лет;

безработные люди предпенсионного возраста 50-59 лет, не имеющие пенсии или иного источника дохода;

с людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями

Где можно зарегистрироваться на получение помощи

Чтобы получить выплаты, записаться на регистрацию можно с понедельника по пятницу 10:00-17:00 (технический перерыв 13:00-14:00) по номерам:

Запорожье — 0685571021;

Кривой Рог — 0953826998;

Ужгород — 0688142788.

После указаний оператора, если вы проходите по одной из вышеуказанных категорий, нужно прийти в офис Голос Ромни и пройти регистрацию, а затем ждать решения о помощи от Mercy Corps, которое может занять до 4-6 недель.

Зарегистрированные участники получают SMS от Mercy Corps о начислении или отказе в предоставлении денежной помощи. Финансовая помощь перечисляется на банковскую карту, указанную во время процедуры регистрации.

Напомним, что украинцы могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Размер выплат — 3,6 тыс. грн на одного человека.