Наличка в Украине — сколько сейчас денег на руках у граждан

Кошелек и банковские карты. Фото: Unplush

В Украине с начала 2023 года фиксируется сокращение спроса на наличные средства против аналогичного периода прошлого года. На начало октября в обращении находится почти 728 млрд гривен в наличке.

Такие данные привел Национальный банк Украины (НБУ).

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В НБУ отмечают, что динамика наличных средств является традиционным сезонным трендом и даже на фоне номинального роста ее объемов наблюдается медленная, однако устойчивая тенденция к сокращению доли наличных денег в общей структуре денежной массы.

"За девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечает регулятор.

По информации Нацбанка, в наличном обороте находится более 2,7 млрд купюр на сумму 721,3 млрд гривен. Также "на руках" украинцев — 14,4 млрд монет общей стоимостью 6,4 млрд гривен, без учета памятных и инвестиционных.

В то же время, как отмечают в НБУ, такой показатель на 11,8 млрд гривен или на 1,6% выше, чем было в январе 2023 года (716,1 млрд грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре текущего года у граждан серьезно увеличился спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.

Также мы писали, что с 3 октября Национальный банк Украины (НБУ) перешел на новый режим — к управляемой гибкости валютного курса. Регулятор с конца июля 2022 удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 грн/долл.