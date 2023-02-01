Переводы через ПриватБанк — сколько украинцы отправили из-за границы денег

Украинцы увеличили количество переводов через ПриватБанк из-за рубежа: рейтинг стран
В прошлом году 4,5 миллиона украинцев перечислили из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.
Такие привели в пресс-службе государственного финучреждения.
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Как изменился объем переводов
Как отметил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, в течение прошлого года количество международных переводов повысилось на 16%, а скупная сумма — на 7%.
"В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными. В 2022 году почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр", — отмечает пресс-служба.
Рейтинг стран по преданию в Украине
В ПриватБанке привели данные статистики о том, из каких стран украинцы чаще всего переводили средства в Украину в прошлом году.
По количеству международных переводов лидируют:
Италия — 3 млн;
Израиль — 2,2 млн;
Литва — 1,8 млн;
Великобритания — 1,2 млн;
США — 1 млн.
Наибольшие суммы денежных переводов поступили из следующих стран:
Соединенные Штаты — 1,1 млрд долларов;
Великобритания - 885 млн долларов;
Израиль — 775 млн долларов;
Литва — 489 млн долларов;
Германия — 420 млн долларов;
Италия — 418 млн долларов.
Другие переводы через ПриватБанк
В 2022 году граждане перевели друг другу через ПриватБанк в полтора раза большую сумму. Количество гривневых переводов на банковские карты через Приват24 и сеть самообслуживания за предыдущий военный год выросло на 9,2%.
При этом около 1,3 миллиона клиентов пользовались для отправки р2р переводов сервисом переводов по телефону, а не номером банковской карты.
Более 96% переводов на карту клиенты финучреждения делали через Приват24.
Напомним, ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.
В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.