Переводы через ПриватБанк — сколько украинцы отправили из-за границы денег

В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов

В прошлом году 4,5 миллиона украинцев перечислили из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

Такие привели в пресс-службе государственного финучреждения.

Как изменился объем переводов

Как отметил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, в течение прошлого года количество международных переводов повысилось на 16%, а скупная сумма — на 7%.

"В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными. В 2022 году почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр", — отмечает пресс-служба.

Рейтинг стран по преданию в Украине

В ПриватБанке привели данные статистики о том, из каких стран украинцы чаще всего переводили средства в Украину в прошлом году.

По количеству международных переводов лидируют:

Италия — 3 млн;

Израиль — 2,2 млн;

Литва — 1,8 млн;

Великобритания — 1,2 млн;

США — 1 млн.

Наибольшие суммы денежных переводов поступили из следующих стран:

Соединенные Штаты — 1,1 млрд долларов;

Великобритания - 885 млн долларов;

Израиль — 775 млн долларов;

Литва — 489 млн долларов;

Германия — 420 млн долларов;

Италия — 418 млн долларов.

Другие переводы через ПриватБанк

В 2022 году граждане перевели друг другу через ПриватБанк в полтора раза большую сумму. Количество гривневых переводов на банковские карты через Приват24 и сеть самообслуживания за предыдущий военный год выросло на 9,2%.

При этом около 1,3 миллиона клиентов пользовались для отправки р2р переводов сервисом переводов по телефону, а не номером банковской карты.

Более 96% переводов на карту клиенты финучреждения делали через Приват24.

Напомним, ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.