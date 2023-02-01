Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow Украинцы увеличили количество переводов через ПриватБанк из-за рубежа: рейтинг стран arrow

Украинцы увеличили количество переводов через ПриватБанк из-за рубежа: рейтинг стран

1 февраля 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Переводы через ПриватБанк — сколько украинцы отправили из-за границы денег
В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В прошлом году 4,5 миллиона украинцев перечислили из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

Такие привели в пресс-службе государственного финучреждения.

Читайте также:

Как изменился объем переводов

Как отметил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, в течение прошлого года количество международных переводов повысилось на 16%, а скупная сумма — на 7%.

"В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными. В 2022 году почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналыбанкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр", — отмечает пресс-служба.

Рейтинг стран по преданию в Украине

В ПриватБанке привели данные статистики о том, из каких стран украинцы чаще всего переводили средства в Украину в прошлом году.

По количеству международных переводов лидируют:

Италия — 3 млн;
Израиль — 2,2 млн;
Литва — 1,8 млн;
Великобритания — 1,2 млн;
США — 1 млн.

Наибольшие суммы денежных переводов поступили из следующих стран:

Соединенные Штаты — 1,1 млрд долларов;
Великобритания - 885 млн долларов;
Израиль — 775 млн долларов;
Литва — 489 млн долларов;
Германия — 420 млн долларов;
Италия — 418 млн долларов.

Другие переводы через ПриватБанк

В 2022 году граждане перевели друг другу через ПриватБанк в полтора раза большую сумму. Количество гривневых переводов на банковские карты через Приват24 и сеть самообслуживания за предыдущий военный год выросло на 9,2%.

При этом около 1,3 миллиона клиентов пользовались для отправки р2р переводов сервисом переводов по телефону, а не номером банковской карты.

Более 96% переводов на карту клиенты финучреждения делали через Приват24.

Напомним, ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:01 "Челси" совершил один из самых дорогих трансферов в истории футбола: кого подписали

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:56 Премьер Швеции рассказал, кто мешает им вступить в НАТО

08:47 Мировые центробанки побили рекорд по покупке золота, — Reuters

08:30 Российские военные блогеры все чаще рассказывают о неудачах кремля на войне, — ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Подробности нового телепроекта с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса

08:13 Илья Забарный стал рекордным трансфером в истории "Динамо": даже Андрей Шевченко обошелся "Милану" дешевле

08:12 30% украинских школ работают только дистанционно: в каких регионах образовательные услуги предоставляются онлайн

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

07:58 Украина может получить два современных американских беспилотника за один доллар, — СМИ

Новина з відео

07:53 Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

Актуальное по теме

None 1 Февраль 08:59

"Челси" совершил один из самых дорогих трансферов в истории футбола: кого подписали

None 1 Февраль 08:58

Премьер Швеции рассказал, кто мешает им вступить в НАТО

None 1 Февраль 09:06

Мировые центробанки побили рекорд по покупке золота, — Reuters

None 1 Февраль 08:50

Российские военные блогеры все чаще рассказывают о неудачах кремля на войне, — ISW

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB