Помощь в Польше — как подать заявку на выплаты на ребенка

Украинцам в Польше возобновили выплаты по одной из программ помощи: кто может рассчитывать на нее
В Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.
Об этом проинформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
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Выплаты "500+"
"В случае ее предоставления (заявки. — Ред.) до 30 апреля гарантирована непрерывность выплаты пособия, которое предоставляется на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи", — подчеркивают в ведомстве.
Отмечается, что материальная помощь в 500 злотых в месяц предусмотрена гражданам, отвечающим определенным критериям. Срок действия выплат — до одного года.
Кто имеет право и как подать заявки
Претендовать на помощь может:
- гражданин Украины (супруг);
- который легально находится в Польше;
- является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины (прибыли в Польшу с 24 февраля прошлого года или отцом ребенка, рожденного в Польше украинкой, законно находящейся в этой стране).
Необходимо наличие у ребенка номера PESEL.
Подавать заявки на получение пособия можно через:
- официальный сайт PUE ZUS;
- портал [email protected];
- электронный банкинг многих польских банков.
Также можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявок и их электронной подаче.
К заявке необходимо добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша.
Деньги будут выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.
Напомним, в марте в Польше заработают новые правила въезда для украинцев. Речь идет о гражданах, которые пользуются в этой стране социальными правами. Во время въезда в Польшу гражданам Украины необходимо будет подать документ diia.pl.
Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal фиксирует пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше. Такая тенденция фиксируется начиная с августа прошлого года.