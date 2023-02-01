Помощь в Польше — как подать заявку на выплаты на ребенка

Речь идет о выплатах "500+" на детей

В Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.

Об этом проинформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Выплаты "500+"

"В случае ее предоставления (заявки. — Ред.) до 30 апреля гарантирована непрерывность выплаты пособия, которое предоставляется на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи", — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что материальная помощь в 500 злотых в месяц предусмотрена гражданам, отвечающим определенным критериям. Срок действия выплат — до одного года.

Кто имеет право и как подать заявки

Претендовать на помощь может:

гражданин Украины (супруг);

который легально находится в Польше;

является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины (прибыли в Польшу с 24 февраля прошлого года или отцом ребенка, рожденного в Польше украинкой, законно находящейся в этой стране).

Необходимо наличие у ребенка номера PESEL.

Подавать заявки на получение пособия можно через:

официальный сайт PUE ZUS;

портал [email protected] ;

; электронный банкинг многих польских банков.

Также можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявок и их электронной подаче.

К заявке необходимо добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша.

Деньги будут выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.

Напомним, в марте в Польше заработают новые правила въезда для украинцев. Речь идет о гражданах, которые пользуются в этой стране социальными правами. Во время въезда в Польшу гражданам Украины необходимо будет подать документ diia.pl.

Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal фиксирует пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше. Такая тенденция фиксируется начиная с августа прошлого года.