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Украинцев за границей призывают отказаться от выплат ВПЛ: как это сделать

8 августа 2023 13:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ВПЛ — украинцев за границей призвали отказаться от выплат
Сайт госуслуг "Дія". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С августа текущего года украинцы, выехавшие на длительное время за границу и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не имеют права претендовать на такие средства. В правительстве рассказали, как дистанционно отказаться от выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров (КМУ).

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Как за границей отказаться от выплат ВПЛ

Речь идет о праве на получение 2-3 тыс. грн в месяц для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В пресс-службе рассказали, что для отказа гражданам, имеющим статус ВПЛ, нужно отправить заявление об отказе от материальной помощи путем электронной связи — через email, через обычные средства почтовой связи в адрес органа социальной защиты населения в Украине, где человек стоит на учете.

Заявление может быть произвольной формы. В нем нужно отметить:

  • название органа соцзащиты населения, где гражданин состоит на учете;
  • фамилию, имя, отчество;
  • адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства или пребывания;
  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (если есть);
  • вид помощи (т.е. помощь на проживание ВПЛ).

Также это можно сделать еще проще. При наличии технических возможностей и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика соответствующее уведомление можно подать через портал государственных услуг "Дія".

Ужесточение проверок получателей выплат ВПЛ

Как известно, согласно постановлению "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", с 1 августа помощь автоматически не будет продолжена для:

  • тех, кто вернулся в оставленное место жительства;
  • находится за границей более 30 дней подряд и до 1 августа не вернутся (кроме тех, кто имеет серьезные основания в виде командировки, лечения, похорон, судов);
  • отбывает тюремное наказание, осужденное за преступление против основ национальной безопасности или объявлено в розыск.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

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