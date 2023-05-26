Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Укрзализныця получит от Мирового банка 25 миллионов долларов arrow

Укрзализныця получит от Мирового банка 25 миллионов долларов

26 мая 2023 15:58
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Укрзализныця получит от Мирового банка 25 миллионов долларов
Укрзализныця получит 25 млн долларов США на восстановление железнодорожной инфраструктуры. Фото: google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Укрзализныця получит от Всемирного банка 25 млн. долларов США. Деньги будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение грузоперевозок.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Государственный перевозчик начал сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов – ЮНОПС. Соответствующее соглашение было подписано в Киеве.

"Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и благодаря этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году. Уверен, что реализация этого проекта позволит расширить наше партнерство на дальнейшие стратегически важные для железнодорожной инфраструктуры Украины проекты", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Антон Мишин.

На что Укрзализныця потратит средства

Деньги от Всемирного банка планируют потратить на закупку оборудования для восстановления критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры, которые получили повреждения во время российского вторжения. Кроме того, ЮНОПС будет способствовать организации закупки оборудования по мировым стандартам.

"Железнодорожное сообщение имеет исключительное значение для экономики Украины как сейчас, так и в контексте послевоенного восстановления. В качестве центрального ресурса системы ООН в вопросах закупок и развития инфраструктуры ЮНОПС считает приоритетом оказания помощи национальному железнодорожному перевозчику, ведь это будет способствовать доступу населения к необходимым товарам, создавать новые возможности для предприятий и будет укреплять устойчивость всего мира перед лицом новых вызовов", — подчеркнул директор Офиса ЮНОПС в Украине Тим Ларднер.

Напомним, Укрзализныця несколько месяцев будет тестировать женские купе , после чего примет решение об их постоянном использовании. Кроме того, в новых вагонах будут установлены камеры слежения и кнопки вызова проводников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас