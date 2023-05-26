Укрзализныця получит от Мирового банка 25 миллионов долларов

Укрзализныця получит 25 млн долларов США на восстановление железнодорожной инфраструктуры. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Укрзализныця получит от Всемирного банка 25 млн. долларов США. Деньги будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение грузоперевозок.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и благодаря этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году. Уверен, что реализация этого проекта позволит расширить наше партнерство на дальнейшие стратегически важные для железнодорожной инфраструктуры Украины проекты", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Антон Мишин.

На что Укрзализныця потратит средства

Деньги от Всемирного банка планируют потратить на закупку оборудования для восстановления критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры, которые получили повреждения во время российского вторжения. Кроме того, ЮНОПС будет способствовать организации закупки оборудования по мировым стандартам.

"Железнодорожное сообщение имеет исключительное значение для экономики Украины как сейчас, так и в контексте послевоенного восстановления. В качестве центрального ресурса системы ООН в вопросах закупок и развития инфраструктуры ЮНОПС считает приоритетом оказания помощи национальному железнодорожному перевозчику, ведь это будет способствовать доступу населения к необходимым товарам, создавать новые возможности для предприятий и будет укреплять устойчивость всего мира перед лицом новых вызовов", — подчеркнул директор Офиса ЮНОПС в Украине Тим Ларднер.

Напомним, Укрзализныця несколько месяцев будет тестировать женские купе , после чего примет решение об их постоянном использовании. Кроме того, в новых вагонах будут установлены камеры слежения и кнопки вызова проводников.