Укрзализныця хочет продавать металлолом за границу — детали

Железнодорожные вагоны. Фото: google.com

В АО "Укрзализныця" заявили о намерениях начать экспортировать собственный металлолом по прозрачным рыночным механизмам. Компания рассчитывает получить значительные суммы дополнительного дохода.

О такой возможности рассказал глава правления компании Евгений Лященко, пишет пресс-служба УЗ.

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По словам Лященко, по подсчетам специалистов, только за этот год более 100 тыс. тонн металлолома из Украины продали посредники на экспорт.

"Но кто его продает? По большей части посредники. Я уверен, что в этом объеме есть и лом УЗ, приобретенный на Prozorro и проданный в Европу по ценам в 2-2,5 раза выше цен внутреннего рынка, без уплаты пошлины", — заметил он.

Учитывая это, если государство стремится к прозрачности, то было бы целесообразно крупнейшему производителю компании, которая на 100% принадлежит государству, заключать прозрачные соглашения с крупными европейскими компаниями без посредников.

Чиновник убежден, что продажа металлолома — это не только о дополнительных поступлениях, а также о самом технологическом процессе. Ведь если не резать устаревшие вагоны, то они будут просто забивать колеи, что касается уже вопроса безопасности движения.

Попыток отказаться от продажи металлолома на украинском рынке через систему Prozorro никогда не было, добавил он.

"От реализации металлолома на экспорт мы планировали получить в 2023 году 308 млн грн, а в 2024 году — 887 млн грн чистого финансового результата. Запланированный дополнительный доход в 2023 году мы уже точно недополучим, также оказываются под угрозой дополнительные поступления от экспорта металлолома в 2024 году", — добавил руководитель компании.

Что еще стоит знать

Напомним, глава правления Укрзализныци Евгений Лященко рассказал, что компания собирается провести еще один тендер. Так, по его словам, грядущие изменения обойдутся почти в 2 млрд гривен.

Также мы сообщали, что национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" запускает новую программу медицинского обслуживания "Больничная касса". В ее рамках будут возмещены все финансовые расходы железнодорожников на лечение.