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Правительство 15 сентября планирует утвердить бюджет-2024

15 сентября 2023 09:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бюджет-2024 — правительство планирует утвердить главную смету
Заседание правительства. Фото: КМУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 15 сентября, Кабинет Министров Украины (КМУ) планирует утвердить Государственный бюджет на 2024 год. В главную смету страны заложат рекордные суммы расходов.

Об этом сообщил заместитель главы Налогового комитета ВРУ, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Детальнее о бюджете-2024

По словам нардепа, госбюджет на следующий год будет содержать самые большие расходы в истории страны. Подробные суммы станут известны позже.

"Сегодня Правительство утвердит Бюджет на следующий, 2024 год. Цифры будут чуть позже, но это будет Бюджет, утвержденный с крупнейшими расходами в истории Украины", — говорится в сообщении.

Железняк добавил, что сегодня же проект бюджета будет внесен на рассмотрение парламента.

Как сообщал ранее президент Владимир Зеленский, финансирование обороны и безопасности страны будет в приоритете в бюджете и останется как минимум на уровне текущего года. Также в приоритете — социальные расходы. Повысят минимальную зарплату в стране. В частности, заложат больше средств на заработные платы учителям. Предусмотрят финансирование индексаций пенсий в марте 2024 года.

В Министерстве финансов планировали повышение показателей соцстандартов, в том числе минимальная заработная плата вырастет:

  • с 1 января 2024 года — до 7,1 тыс. грн;
  • с 1 июля 2024 года — до 8 тыс. гривен.

"В 2024 году для поддержки органов местного самоуправления будет и дальше предусмотрено почти 24 млрд грн дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для наиболее пострадавших прифронтовых и фронтовых территорий. Базовая дотация из государственного бюджета местным бюджетам на следующий год прогнозируется в сумме 20,2 млрд гривен", — сообщили в правительстве.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предполагается ее обновление.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Єдині новини "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.

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