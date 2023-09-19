Правительство внесло изменения по выплатам военным: кто получит дополнительные средства

Мужчина держит деньги в руках. Фото: depositphotos.com

В Украине внесли изменения по выплатам для определенных категорий военнослужащих. Таким образом, дополнительные средства смогут получить раненые защитники и военные инструкторы.

Об этом сообщает представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Дополнительные выплаты для военных

Так, правительство внесло изменения в постановление № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Таким образом, руководителям и инструкторам-преподавателям учебных частей, центров и подразделений будет ежемесячно выплачиваться вознаграждение в размере от 15 до 30 тысяч гривен, в зависимости от должности.

Кабинет Министров также изменил условия выплат для раненых военных, которые были признаны непригодными к службе военно-врачебной комиссией с пересмотром через 6-12 месяцев, а также были причислены к распоряжению военных командиров. Эти защитники будут получать заработную плату по последней занимаемой должности в полном объеме без дополнительных премий.

Также этим военным после более чем двухмесячного пребывания в распоряжении ежемесячно будет выплачиваться оклад по их воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Напомним, что на заработную плату украинским военнослужащим не хватает несколькихсот миллиардов гривен до конца 2023 года. В связи с этим Министерство обороны Украины будет просить парламент внести изменения в текущий Государственный бюджет.