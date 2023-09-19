Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Правительство внесло изменения по выплатам военным: кто получит дополнительные средства arrow

Правительство внесло изменения по выплатам военным: кто получит дополнительные средства

19 сентября 2023 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Правительство внесло изменения по выплатам военным: кто получит дополнительные средства
Мужчина держит деньги в руках. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине внесли изменения по выплатам для определенных категорий военнослужащих. Таким образом, дополнительные средства смогут получить раненые защитники и военные инструкторы.

Об этом сообщает представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Дополнительные выплаты для военных

Так, правительство внесло изменения в постановление № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Таким образом, руководителям и инструкторам-преподавателям учебных частей, центров и подразделений будет ежемесячно выплачиваться вознаграждение в размере от 15 до 30 тысяч гривен, в зависимости от должности.

Кабинет Министров также изменил условия выплат для раненых военных, которые были признаны непригодными к службе военно-врачебной комиссией с пересмотром через 6-12 месяцев, а также были причислены к распоряжению военных командиров. Эти защитники будут получать заработную плату по последней занимаемой должности в полном объеме без дополнительных премий.

Также этим военным после более чем двухмесячного пребывания в распоряжении ежемесячно будет выплачиваться оклад по их воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Напомним, что на заработную плату украинским военнослужащим не хватает несколькихсот миллиардов гривен до конца 2023 года. В связи с этим Министерство обороны Украины будет просить парламент внести изменения в текущий Государственный бюджет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Стотысячные зарплаты Минкульта: сколько заработал Ткаченко и его заместители за время войны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз