Сколько денег получит Украина от внешних партнеров в 2023-24 годах

Американская валюта. Фото: BFM.ru

В Министерстве финансов Украины рассказали, на какие суммы внешней финансовой помощи может рассчитывать Украина до конца текущего года и в 2024 году. Также в министерстве сообщили об ожидаемой структуре этой помощи.

Соответствующую информацию Минфин предоставил по запросу Новини.LIVE.

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Сколько денег ожидается в 2023 году

Ожидается, что до конца 2023 Украина сможет получить очередные транши от Европейского Союза общим объемом до 4,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики.

При успешном втором пересмотре программы МВФ EFF, Украина может получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда транш в размере около 896 млн долларов в 2023 году.

Также в 2023 году ожидается кредит Всемирного банка под гарантии Великобритании в 400 млн долларов, финансирование от Японии через механизмы Всемирного банка и других партнеров.

Сколько денег ожидается в 2024 году

Согласно проекту госбюджета на 2024 год, потребность во внешнем финансировании в следующем году прогнозируется на уровне 42,9 млрд долларов.

При условии успешных пересмотров программы МВФ EFF в 2024 году Украина сможет получить от Фонда 5,4 млрд долларов.

Украина и ЕС работают над стартом программы "Ukraine Facility" на 2024-2027 годы общим объемом 50 млрд евро, которая в том числе будет предусматривать направление в Украину финансовых ресурсов на нужды госбюджета.

Также Япония и Великобритания заверили в направлении внешнего финансирования в госбюджет Украины в следующем году.

Напомним, ранее в Министерстве финансов рассказали, кто является самым большим внешним донором Украины во время войны.

По данным Министерства финансов, в текущем году Украина должна погасить более 658 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат пришелся на май, когда выплатили 102,5 млрд грн, крупные выплаты произошли в июне — 89,9 млрд грн. Также Украина должна отдать в ноябре 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат, 536 млрд грн потратят в этом году на обслуживание, а также погашение государственного внутреннего долга, около 122 млрд грн — государственного внешнего долга.

Объем платежей по погашению государственного долга Украины на 2024 год прогнозируется в сумме 606 466,9 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга – 184 892,3 млн грн, государственного внутреннего долга – 421 574,6 млн грн.