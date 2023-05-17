В Минфине рассказали сколько Украина потратила в мае

Расходы общего фонда госбюджета в апреле составили 229,3 млрд. грн. Фото: УНІАН

В апреле 24,8% Украины составили 229,3 млрд грн Наибольшую часть денег потратили на оплату труда, в том числе военнослужащим.

Об этом говорится в соответствующем отчете Министерства финансов Украины .

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На оплату труда потратили 95,1 млрд грн, что составляет 42,9% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих в апреле было направлено 73,7 млрд грн.

На оплату товаров и услуг государство потратило в апреле 61,1 млрд грн – 24,8%.

В том числе за январь-апрель 147,5 млрд грн ушло на поддержку Вооруженных Сил Украины. На эти средства покупалась военная техника, вооружение, боеприпасы, шлемы, бронежилеты и другое необходимое оборудование.

Инфографика расходов общего фонда госбюджета в апреле

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) в апреле потратили 41,8 млрд грн или 20,5% от общего объема расходов.

Еще 11,7 млрд грн и 14 млрд грн пошли в местные бюджеты и на обслуживание государственного долга соответственно.

Напомним, украинские аграрии призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.