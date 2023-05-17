Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Минфине рассказали сколько Украина потратила в мае arrow

В Минфине рассказали сколько Украина потратила в мае

17 мая 2023 12:17
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
В Минфине рассказали сколько Украина потратила в мае
Расходы общего фонда госбюджета в апреле составили 229,3 млрд. грн. Фото: УНІАН
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

В апреле 24,8% Украины составили 229,3 млрд грн Наибольшую часть денег потратили на оплату труда, в том числе военнослужащим.

Об этом говорится в соответствующем отчете Министерства финансов Украины .

Читайте также:

Куда потратили деньги

На оплату труда потратили 95,1 млрд грн, что составляет 42,9% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих в апреле было направлено 73,7 млрд грн.

На оплату товаров и услуг государство потратило в апреле 61,1 млрд грн – 24,8%.

В том числе за январь-апрель 147,5 млрд грн ушло на поддержку Вооруженных Сил Украины. На эти средства покупалась военная техника, вооружение, боеприпасы, шлемы, бронежилеты и другое необходимое оборудование.

Инфографика расходов общего фонда госбюджета в апреле

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) в апреле потратили 41,8 млрд грн или 20,5% от общего объема расходов.

Еще 11,7 млрд грн и 14 млрд грн пошли в местные бюджеты и на обслуживание государственного долга соответственно.

Напомним, украинские аграрии призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас