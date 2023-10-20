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В Министерстве финансов рассказали, кто является крупнейшим внешним донором Украины во время войны

20 октября 2023 20:52
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Кто является крупнейшим донором Украины во время войны
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

По состоянию на 18 октября 2023 года Министерство финансов Украины привлекло 33,8 млрд долларов внешнего финансирования с начала года, из которых более 11 млрд долларов — гранты.

Об этом Министерство финансов Украины сообщило в ответ на запрос Новини.LIVE.

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Наибольшими донорами Украины являются:

Европейский Союз. С начала года ЕС выделил 13,5 млрд евро макрофинансовой помощи из запланированного общего объема на 2023 год в размере до 18 млрд евро.

США. С начала года США предоставили Украине 10,9 млрд долларов в виде грантов.

МВФ. Украина уже получила 3,6 млрд.долларов по программе в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility). В общей сложности на 2023-2026 годы запланировано выделить Украине 15,6 млрд долларов.

Канада. Эта страна с начала года предоставила Украине 1,8 млрд долларов льготного финансирования.

Япония. Выделила Украине льготное финансирование на 1,5 млрд долларов.

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В целом, отмечают в Министерстве финансов Украины, потребность во внешнем финансировании на 2023 год составляет 42,3 млрд долларов. В текущем году финансовую помощь от международных партнеров Украина получает предсказуемо и ритмично.

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Источники финансирования госбюджета
Источник: Министерство финансов Украины

Напомним, по данным Министерства финансов, в текущем году Украина должна погасить более 658 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат пришелся на май, когда выплатили 102,5 млрд грн, крупные выплаты произошли в июне — 89,9 млрд грн. Также Украина должна отдать в ноябре 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат, 536 млрд грн потратят в этом году на обслуживание, а также погашение государственного внутреннего долга, около 122 млрд грн — государственного внешнего долга.

Объем платежей по погашению государственного долга Украины на 2024 год прогнозируется в сумме 606 466,9 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга — 184 892,3 млн грн, государственного внутреннего долга — 421 574,6 млн грн.

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