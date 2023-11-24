В Минобороны нашли на складах 1,5 кг стоматологического золота — подробности

Фрагменты изъятого стоматологического золота. Фото: Forbes

На складах Министерства обороны Украины нашли на своих складах около 1,5 кг золота общей стоимостью 3,5 млн.грн. До конца года его рассчитывают передать в Национальный банк Украины.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на начальника Управления по отчуждению и утилизации избыточного военного имущества Олега Коваля.

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По его словам, золото закупалось для стоматологических кабинетов медпунктов ВСУ. Закупка предусматривалась нормативными документами оборонного ведомства и производилась до 2013 года. После этого заявок на закупку не поступало.

Удалены фрагменты стоматологического золота из составов. Источник: Forbes

В 2017 году Командование Медсил ВСУ собрало остатки золота по всем стоматологическим кабинетам поликлиник Минобороны, и передало почти 1,5 кг драгоценного металла в Управление по отчуждению и утилизации избыточного военного имущества ведомства. Золото хранили в одном из складов Минобороны, пока в марте прошлого года туда не попало семь ракет "Калибр".

Цельнозолотая проволока, используемая в стоматологии. Источник: Forbes

"Никто не хотел браться за его передачу в НБУ из-за того, что видели в этом риски", — пояснил Коваль, и отметил, что помещение, где хранилось золото, в результате обстрела не пострадало.

Сейчас Управление ведет переговоры с НБУ, чтобы до конца года регулятор выкупил драгметаллы, осуществил афилиацию, и переплавил их в золотовалютные резервы. Стоимость золота оценили в 3,5 млн. грн.

80% вырученных средств в Минобороны хотят направить в госбюджет, еще 20% — в спецфонд Минобороны, средства которого распределят на программы финансовой программы оборонного ведомства.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали о работе автоматической логистической системы SAP, используемой НАТО, и которую теперь начинает получать ВСУ. Также в оборонном ведомстве рассказали, что делают с уничтоженной техникой ВС РФ.