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В Нацбанке рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всего

27 марта 2023 16:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Количество подделок национальной валюты уменьшилось в разы
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Уровень подделки банкнот гривны по результатам 2022 года снизился более чем в три раза. При этом чаще подделывают старые банкноты 500 и 200 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным пресс-службы, по итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривне приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты).

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах ЕС в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года — 12 банкнот).

Какие банкноты чаще всего подделывают

Чаще всего в 2022 году подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:

  • 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
  • 200 грн (45% и 26% соответственно);
  • 100 грн (8% и 2% соответственно).
  • Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.

Как следствие, по результатам мониторинга 2022, подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.

"Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В частности, для защиты банкнот высоких номиналов, которые чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам — очень сложно воспроизвести", — отметили в НБУ.

Подделки иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
  • евро (8%).

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
  • 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

В основном изъятые из оборота поддельные банкноты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в текущем году намерен обновить ряд бумажных банкнот, что давно находятся в обращении. Ожидается, что заменят купюры номиналом в 5, 10, 20 и 100 гривен.

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