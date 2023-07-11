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В НБУ обнародовали стратегию смягчения валютных ограничений

11 июля 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В НБУ обнародовали стратегию смягчения валютных ограничений
Национальный банк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Национальный банк Украины разработал и утвердил стратегию смягчения валютных ограничений. Она подразумевает увеличение привлекательности гривневых активов и повышение курсовой гибкости.

С соответствующей стратегией можно ознакомиться на сайте НБУ.

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Что входит в стратегию?

Следует отметить, что данный документ является программным. Поэтому в нем не указаны никакие даты, а лишь конкретные направления и меры по внедрению.

Стратегия предполагает 3 основных этапа. В частности:

  • Первый этап — минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям.
  • Второй этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.
  • Третий этап — возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

"Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются", — говорят в НБУ.

К тому же НБУ планирует вернуться к режиму плавающего обменного курса, действовавшему до полномасштабного вторжения. Это сделают тогда, когда будут разрешать условия и завершатся военные действия на территории Украины.

Напомним, украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, из-за этого сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

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