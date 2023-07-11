В НБУ обнародовали стратегию смягчения валютных ограничений
Национальный банк Украины разработал и утвердил стратегию смягчения валютных ограничений. Она подразумевает увеличение привлекательности гривневых активов и повышение курсовой гибкости.
С соответствующей стратегией можно ознакомиться на сайте НБУ.
Что входит в стратегию?
Следует отметить, что данный документ является программным. Поэтому в нем не указаны никакие даты, а лишь конкретные направления и меры по внедрению.
Стратегия предполагает 3 основных этапа. В частности:
- Первый этап — минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям.
- Второй этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.
- Третий этап — возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.
"Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются", — говорят в НБУ.
К тому же НБУ планирует вернуться к режиму плавающего обменного курса, действовавшему до полномасштабного вторжения. Это сделают тогда, когда будут разрешать условия и завершатся военные действия на территории Украины.
Напомним, украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, из-за этого сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.