В НБУ обнародовали стратегию смягчения валютных ограничений

Национальный банк. Фото: google

Национальный банк Украины разработал и утвердил стратегию смягчения валютных ограничений. Она подразумевает увеличение привлекательности гривневых активов и повышение курсовой гибкости.

С соответствующей стратегией можно ознакомиться на сайте НБУ.

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Что входит в стратегию?

Следует отметить, что данный документ является программным. Поэтому в нем не указаны никакие даты, а лишь конкретные направления и меры по внедрению.

Стратегия предполагает 3 основных этапа. В частности:

Первый этап — минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям.

Второй этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.

Третий этап — возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

"Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются", — говорят в НБУ.

К тому же НБУ планирует вернуться к режиму плавающего обменного курса, действовавшему до полномасштабного вторжения. Это сделают тогда, когда будут разрешать условия и завершатся военные действия на территории Украины.

Напомним, украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, из-за этого сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.