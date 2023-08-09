Зерновой коридор — НБУ оценил последствия остановки сделки

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) заявляют, что объем убытков из-за остановки действия "зерновой инициативы" может составить несколько миллиардов долларов. Речь идет о периоде до конца текущего года, если ее так и не удастся восстановить.

Такую оценку сделал руководитель департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

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Последствия остановки действия "зерновой инициативы"

По его словам, регулятор пересмотрел свои предположения по "зерновому коридору". В то же время в новый макроэкономический прогноз не закладывали возможность его восстановления. Однако вместе с уменьшением рисков безопасности НБУ заложил разблокировку всех морских портов страны со второй половины 2024 года, сообщил чиновник.

Что касается влияния на прекращение "зернового соглашения", то его Нацбанк заложил в базовый сценарий с ВВП. В общей сложности его остановка будет иметь два негативных последствия: снижение скорости экспорта зерна и уменьшение валютной выручки — по оценкам НБУ, речь идет о минус 2 млрд долларов. При этом отметил, что вышеозвученную сумму потерь Украине удастся догнать в следующем году.

Украинская экономика адаптируется, уже сейчас рассматривают альтернативы экспорту зерна. Тем не менее, в НБУ предполагают возможность возобновления движения зерновым коридором, что может улучшить перспективы экспорта, подчеркнул топ-менеджер Нацбанка.

Стоит отметить, что Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Она открыто угрожает торговым судам и обстреливает портовую инфраструктуру. В то время как сама она продолжает экспортировать продукцию по Черному морю.

Возможность возобновления "зернового соглашения"

По словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, чья страна при заключении зерновой сделки выступала посредником, в Анкаре продолжаются переговоры со сторонами о возобновлении "инициативы". Однако "решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обещаний".

По его словам, если западные страны выполнят свои обещания, эта проблема должна решиться. При этом он не уточнил, что именно за обещания.

Он отметил, что Черноморское зерновое соглашение вошло в историю как "большой дипломатический успех". За год его работы удалось поставить около 33 млн тонн зерновых, что не позволило возникнуть продовольственному дефициту в ряде стран мира.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессорка в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что Россия после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". Сейчас в Кремле разрабатывают план.