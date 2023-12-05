В НБУ подняли официальный курс доллара к гривне на исторический максимум

Девушка с долларами в руках. Иллюстративное фото: pexels

В НБУ продолжают повышать безналичный курс доллара. На завтра, 6 декабря, по итогу он установил официальный курс 36,6618 грн/доллар США (предыдущее значение — 36,5383 грн/доллар США) — сверхвозможное значение за всю историю украинской гривны.

Об этом сообщает Страна.ua .

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Что сделал НБУ

Издание отмечает, что если вчера торговля на Bloomberg завершилась на уровне 36,58 грн/доллар США, то уже сегодня, 5 декабря, она финишировала на 36,69 грн/доллар США. Безналичные котировки межбанка поднимались и выше этого значения еще при кризисе 2014-2015 гг., и официальный курс НБУ так высоко еще никогда не поднимал.

До этого самым высоким значением было 36,5686 грн/доллар США. Такая отметка держалась с 21 июля 2022 года по 2 октября 2023 года, до момента перевода Нацбанком валютного рынка в режим управляемого гибкого курса.

"Минфин продавливает Нацбанк по поводу девальвации безналичного курса, что нужно для наполнения бюджета гривней после конвертации международной помощи. Не просто так вчера в СМИ появился отчет Госказначейства о том, что госбюджет в ноябре потерял на укреплении гривны 1,25 млрд. грн. сумму он потерял на конвертации внешнего финансирования в размере 1,23 млрд долларов и 1,94 млрд евро: чиновники рассчитали разницу между старым фиксированным официальным курсом 36,5686 грн/доллар США и укреплениями до 36,0 грн/доллар США в прошлом месяце, и охарактеризовали это как бюджетную потерю в сложное военное время во время неопределенности с международной помощью. Понятно, что это камень на огород НБУ, и видно, как регулятор на него реагирует — скорее обычное девальвирует безналичную гривну", — комментирует ситуацию заместитель председателя одного из украинских банков на условиях анонимности

Торги на Bloomberg сегодня выросли на треть — до 208,3 млн долларов США. Объем продаж доллара Нацбанком держится на уровне 80%, поэтому именно НБУ продолжает диктовать рынку действующий курс валют.

"Регулятор рассчитывал, что экспортеры начнут активнее конвертировать выручку с ростом курса доллара, однако бизнес не спешит расставаться с валютой в период подорожания. Ежедневно ее можно конвертировать выгоднее, чем предыдущий. Многие выжидают. А НБУ рассказывает всем, что работает над сближением безналичных и наличных курсов", — резюмирует изданию казначей одного из банков Украины.

Что сейчас происходит с гривной

Издание отмечает, что на черном рынке цена продажи доллара сегодня выросла с 37,38 грн/доллар США до 37,40 грн/доллар США. Средние курсы продаж не изменились, концентрируясь в диапазоне 37,25-37,60 грн/доллар США, а максимальный составляет 37,70 грн/доллар США. Покупают валюту за 36,30–37,25 грн/доллар США.

"ПриватБанк", "Сенс Банк" и "Укргазбанк" установили сегодня одинаковые курсы продажи доллара по 37,30 грн/доллар США, а "Укрэксимбанк" и "Сбербанк" продавали валюту по 37,35-37,40 грн/доллар США.

После роста перестали появляться безналичные курсы для приобретения доллара на текущие счета до 50 тыс. грн/месяц ниже уровня 37,0 грн/доллар США. Сегодняшний минимальный ценник сегодня был на уровне 37,04 грн/доллар США, а максимальный — на 38,11 грн/доллар США.

Карточные курсы банков на продаже были в рамках 37,0-37,80 грн/доллар США, на покупке — 35,81-37,40 грн/доллар США.

Банковские казначеи теперь ожидают торговлю межбанка в районе 36,70 грн/доллар США, с ростом до 36,75 грн/доллар США. После чего возможна пауза в девальвации безналичной гривны, для заинтересованности экспортеров активнее продавать американскую валюту.

Напомним, ранее Нацбанк отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Перед этим эксперты предупреждали о возможных колебаниях курса доллара в конце осени-начале зимы текущего года.