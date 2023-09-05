Как НБУ остановил падение гривни

НБУ удалось стабилизировать курс гривни. Фото: Новини.LIVE

Снижение наличного обменного курса гривни, которое наблюдалось в Украине в течение августа, было обусловлено ситуативными причинами и преодолено в результате ряда мер Национального банка.

Об этом в НБУ заявили в ответ на запрос Новини.LIVE.

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В финрегуляторе объясняют, что для минимизации разницы между нарастающим в августе безналичным и наличным курсом гривни Национальный банк применил дополнительные инструменты влияния на валютный рынок.

В частности, с 29 августа 2023 года впервые с начала полномасштабной войны банки получили возможность продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке.

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Также вдвое увеличен (со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. Напомним, что такой инструмент доступен гражданам с 21 июля 2022 года.

"Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Это будет способствовать уменьшению разницы между наличным и безналичным курсом", — уверены в Нацбанке.

Кроме того, напоминают в НБУ, регулятор имеет достаточный опыт и набор инструментов, а также высокий уровень международных резервов, чтобы и в дальнейшем обеспечить устойчивость валютного рынка, в том числе его наличного сегмента.

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

"При необходимости НБУ готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов", — убеждают в центробанке.

Также курсовой устойчивости будут способствовать усилия НБУ для обеспечения привлекательности сбережений в гривне, ограничивающие спрос на иностранную валюту. Так, ставки по срочным гривневым депозитам банков для населения сроком от 3 до 12 месяцев в среднем по системе составляют около 15%, что увеличивает стимулы для граждан сохранять сбережения в национальной валюте, отмечают в НБУ.

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Напомним, после продолжительного периода стабильности курса гривни произошла дестабилизация наличного валютного рынка в Украине в августе. Наличный курс национальной валюты со значений, близких к официальному курсу, начал снижаться, достигнув в течение нескольких недель значений, близких к 39 гривен за доллар. Однако после ряда мер со стороны Национального банка наличный курс гривни укрепился, вернувшись к отметке около 37 гривен за доллар.

Вместе с тем, утверждает профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михайло Колиснык, в Украине нет долгосрочных факторов и оснований для укрепления гривни. В долгосрочной перспективе доллар может только усиливаться, а гривна — медленно ослабляться.