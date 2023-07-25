Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В НБУ утвердили стратегию развития финсектора: главные риски arrow

В НБУ утвердили стратегию развития финсектора: главные риски

25 июля 2023 13:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ утвердил стратегию развития финсектора — какие главные риски
Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины утвердили обновленную Стратегию развития финансового сектора страны. В частности, в ней обозначили главные цели и риски.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Стратегия развития финансового сектора

Как отмечают в пресс-центре Нацбанка, утвердил соответствующую стратегию Совет по финансовой стабильности. Ее необходимость предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Стратегию планируют презентовать в конце августа 2023 года.

Среди стратегических целей:

  • макроэкономическая стабильность;
  • финансовая стабильность;
  • ориентация финансовой системы на восстановление;
  • современные денежные сервисы;
  • институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Кроме того, на заседании подняли вопросы системных рисков финансового сектора. По мнению членов Совета, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического.

"Мировой экономике удалось избежать рисков глобальной рецессии, однако экономический рост основных стран-партнеров будет происходить медленно. Темпы роста глобальной торговли будут оставаться низкими. Экономика Украины постепенно восстанавливается, однако остается уязвимой к рискам безопасности, потребительская инфляция снижается быстрее, чем ожидалось", — отмечают в НБУ.

В Центробанке констатируют затягивание войны, несмотря на это международная помощь в стране становится все более системной.

Банковской системе удается сохранять высокую ликвидность и прибыльность. Также в устойчивом и равновесном состоянии находится валютный рынок. Комфортный уровень международных резервов создает запас прочности, чтобы постепенно смягчать валютные ограничения.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз