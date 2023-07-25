НБУ утвердил стратегию развития финсектора — какие главные риски

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины утвердили обновленную Стратегию развития финансового сектора страны. В частности, в ней обозначили главные цели и риски.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Стратегия развития финансового сектора

Как отмечают в пресс-центре Нацбанка, утвердил соответствующую стратегию Совет по финансовой стабильности. Ее необходимость предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Стратегию планируют презентовать в конце августа 2023 года.

Среди стратегических целей:

макроэкономическая стабильность;

финансовая стабильность;

ориентация финансовой системы на восстановление;

современные денежные сервисы;

институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Кроме того, на заседании подняли вопросы системных рисков финансового сектора. По мнению членов Совета, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического.

"Мировой экономике удалось избежать рисков глобальной рецессии, однако экономический рост основных стран-партнеров будет происходить медленно. Темпы роста глобальной торговли будут оставаться низкими. Экономика Украины постепенно восстанавливается, однако остается уязвимой к рискам безопасности, потребительская инфляция снижается быстрее, чем ожидалось", — отмечают в НБУ.

В Центробанке констатируют затягивание войны, несмотря на это международная помощь в стране становится все более системной.

Банковской системе удается сохранять высокую ликвидность и прибыльность. Также в устойчивом и равновесном состоянии находится валютный рынок. Комфортный уровень международных резервов создает запас прочности, чтобы постепенно смягчать валютные ограничения.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.