В обход санкций: Adobe бесплатно продлила лицензии пользователям из России

Пользователи могут автоматически бесплатно продлить подписку. Фото: ixbt.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американская компания Adobe, занимающаяся созданием программного обеспечения бесплатно и в автоматическом режиме, продлевает лицензии российским пользователям, которые не могут оплатить ее с банковских карт РФ. Таким образом, компания фактически помогает обходить санкции наложенные на Россию из-за вторжения в Украину.

Об этом пишут росСМИ.

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По словам сотрудника одной из российских ИТ-компаний, функция автоматического продления подписки стала возможной полгода назад. При этом нельзя купить новую подписку, ее можно продлить только на продукты, которые уже есть у индивидуального пользователя.

Он также добавил, что таким образом он смог автоматически продлить подписку на 45 дней. Однако впоследствии лицензию нужно было продлить уже на год и здесь для оплаты можно было использовать только зарубежную банковскую карту.

Кроме того, по словам других работников ИТ-компаний, для корпоративных лицензий автопродление не предусмотрено.

Что за компания Adobe

Adobe — это американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, основанная в Сан-Хосе, Калифорния. Разработчик таких графических и видеоредакторов как Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom.

В марте 2022 года компания Adobe прекратила продажу своих продуктов и услуг в РФ, а также отключила доступ к ним ряда клиентов. Например, некоторые СМИ потеряли лицензии на Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Однако в январе 2023 года Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию дистрибутивов специализированного ПО без VPN.

Напомним, Россия планирует запустить новую электронную энциклопедию, которая была бы альтернативой Википедии. Аналог будет распространен исключительно на территории РФ.