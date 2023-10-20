Банки массово закрывают отделения — какие финучреждения в антилидерах

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине банки продолжают оптимизировать работу, закрывая отделения по всей стране. Больше всего — одно из государственных финучреждений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно данным Нацбанка, с начала 2023 года суммарно закрылось 238 представительств банков в украинских населенных пунктах. По состоянию на начало октября в стране насчитывалось 5,09 тыс. структурных подразделений финучреждений.

Всего функционируют 63 банка. С начала текущего года закрылось четыре финучреждения, которые имели 150 отделений:

Айбокс Банк — 69;

Укрстройинвестбанк — 50;

Форвард — 17;

Конкорд — 10.

Сейчас больше всего отделений имеет государственный "Ощадбанк" — 1182. Он в этом году вернул лидерство по количеству офисов, и не закрыл ни одного отделения.

Далее следует государственный "ПриватБанк" — 1131 офис. За год сократил 79 отделений, возглавив рейтинг банков, закрывающих офисы.

Далее следуют финучреждения:

Райффайзен Банк — 329 (-21);

УкрСиббанк — 222 (-11);

ПУМБ — 221 (-5).

Источник: НБУ

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Напомним, в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

Также мы писали, что в Украине народные депутаты предварительно поддержали введение новых правил для банков. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Добавим, в Украине банки впервые за время полномасштабной войны снизили ставки по депозитам. Такая тенденция была зафиксирована в августе текущего года.