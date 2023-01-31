Курс валют в Украине — сколько стоит доллар в банках 31 января

Ряд финучреждений предложил валюту дешевле

Во вторник, 31 января, на украинском наличном рынке продолжаются колебания курса доллара. Некоторые финучреждения предложили валюту дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Курс валют 31 января

Сейчас средний курс доллара в украинских банках в покупке составляет 39,86 гривны (-0,03 коп.), а в продаже — 40,57 грн/долл.

Примечательно, что накануне американская валюта в некоторых банках прибавила в стоимости.

В частности, государственный ПриватБанк не меняет курс уже несколько дней. В покупке составляет 39,80 грн/долл., в продаже — 40,30 грн/долл.

Снизил курс банк "Оптимальный". Сейчас валюта торгуется в пределах 40,30 грн/долл. в покупке, 40,40 — в продаже. Что меньше на семь копеек.

Государственный Ощадбанк снизил курс в покупке на пять копеек, до 40,20 грн/долл. В продаже стоит 40,85.

Укрэксимбанк выставил курс доллара на 10 копеек дешевле. В покупке составляет 40,10, в продаже — 40,60 грн/долл.

Динамика курса американской валюты на черном рынке по данным портала Мinfin:

Прогнозы по курсу доллара

Как заявляют в Национальном банке, имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

По словам экспертов, ситуация на рынках и в целом в стране сейчас такова, что национальная валюта будет стабильной в течение года, если не будет никаких угроз. Так, в феврале будет сохраняться приоритетный уровень около 40 грн/доллар.

Напомним, банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/доллар. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл.

Также мы писали, что объем наличной иностранной валюты вне банков за время войны существенно увеличился — на 9,9 млрд долларов. В 2021-м количество валюты на руках украинцев тоже выросло, однако динамика была почти вдвое слабее, рассказали в НБУ.