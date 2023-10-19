Налоги для банков вырастут – известно, как именно и когда

Касса в банковском отделении. Фото: УНИАН

В Украине народные депутаты предварительно поддержали введение новых правил для банков. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Об этом рассказал заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Подробнее о законопроекте

Речь идет о проекте закона №9656-д, за который проголосовали 247 народных депутатов.

Документ предполагает увеличение ставки налога на доходы банков вдвое: с нынешних 18% до 36%. Ожидается, что это будет пополнять государственную казну ежегодно по 10 млрд гривен.

Перед первым чтением проект закона был доработан. К тому же предлагали установить отдельный налог на сверхприбыль для банков. Однако возникла бы правовая коллизия, ведь такой подход привел бы к двойному налогообложению доходов.

В связи с этим было принято решение не вводить отдельный налог, а повысить ставку действующего. Такие изменения не окажут влияния на прогнозируемый эффект от усиления налогообложения банков и доход бюджета, как и планировали, будет дополнительно составлять до 10 млрд гривен.

Согласно документу, налог будет введен на 2024 и 2025 годы. Применения нормы "задним числом" по налогообложению доходов за текущий год не будет, отметил представитель Налогового комитета.

Нововведение уже обсудили с ассоциациями банков и получили предварительное одобрение от Международного валютного фонда (МВФ), с которым переговоры продлятся до рассмотрения документа во втором чтении, добавил Ярослав Железняк.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) очертили экономическое будущее Украины в своем новом прогнозе. В частности, известно, когда государственный долг превысит 100% ВВП, а доллар пересечет "психологическую отметку" в 50 гривен.

НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно, должно увеличиться количество заемщиков.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных в результате территориях.