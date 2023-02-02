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В Украине инициируют уменьшение выплат некоторым пенсионерам: детали законопроекта

2 февраля 2023 14:51
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому нардепы хотят урезать выплаты
Судьи получают в семьдесят раз больше минимальной пенсии
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.

Соответствующий проект закона №8321 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Как объясняют авторы законопроекта, по действующему законодательству для бывших судей размер пенсии (пожизненного содержания) составляет 50% от заработной платы судьи КСУ — около 150 тыс. гривен. Документ предлагает сократить уровень выплаты до 30% от зарплаты, до 90 тыс. гривен.

В пояснительной записке указано, что размер ежемесячного содержания судьи КСУ в отставке равняется пенсии 70 пенсионеров (минимальный размер). Выплаты же бывших судей производятся за счет госбюджета из налогов, которые платят украинцы.

"Должен быть определен разумный и допустимый диапазон в пенсионном обеспечении каждого гражданина Украины. Не может пенсия одного судьи в отставке в 100 раз превышать минимальную пенсию в стране, и не может быть оторвана от состояния экономики Украины в настоящее время", — отмечают авторы инициативы.

Данный законопроект уже рассмотрел профильный комитет и рекомендовал парламенту его принять.

Как отличаются пенсии в Украине

По информации Пенсионного фонда, в Украине самые большие пенсии (пожизненное содержание) получают судьи. По состоянию на 1 января средний размер такой пенсии составил 96,2 тысячи гривен. Именно эти выплаты за последний год повысились больше всего — на 5,4 тысячи гривен.

Размер средней пенсии по возрасту составил только 4,5 тысячи гривен и за год увеличился только на 578 гривен.

Самые маленькие выплаты в стране составляют 800 гривен в месяц. Таков размер социальных пенсий, который выплачивается тем, у кого нет необходимого стажа для пенсии. Вместо пенсии государство компенсирует разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом.

Напомним, в Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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