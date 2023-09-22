Вклады ликвидированных банков — в Украине хотят переписать правила выплат

Касса банка. Фото: google.com

В Украине народные депутаты намерены пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов. Речь идет о вопросе очереди выплаты средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений.

О таких планах рассказали в Верховной Раде Украины (ВРУ), пишет УНН.

Читайте также:

Приоритеты выплат ликвидированных банков

Так, по словам члена Комитета по вопросам финансов, средства, находящиеся в финучреждениях, которые проходят ликвидацию и не имеют проблем с ликвидностью, однозначно нужно разблокировать и возвращать благотворителям.

Когда речь идет о банке, который ликвидируют за нарушение ликвидности и нормативов, там очевидно будут финансовые проблемы с возмещением. В таких случаях физлица будут иметь приоритет.

"Но однозначно благотворительные деньги могут и должны быть выведены перед средствами других юридических лиц", — убежден политик.

Он отметил, что для этого нужно "сделать, зарегистрировать и попытаться быстро провести" соответствующую инициативу. При этом он готов инициировать такие изменения в законодательстве. Нардеп считает, что найдет поддержку среди коллег в профильном комитете.

В то же время, народная депутат из фракции "Европейская Солидпарность" Нина Южанина также считает, что в упомянутых изменениях в законодательстве есть смысл. По ее мнению, это действительно неотложная проблема.

Ликвидация банков в Украине

На днях правления Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации очередного банка. Речь идет об Акционерном обществе "АКБ "Конкорд". В частности, совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка сообщила, что активов у финучреждения хватит для того, чтобы все вкладчики и акционеры получили собственные деньги.

Также весной "Айбокс Банк" потерял банковскую лицензию, НБУ решил финучреждение ликвидировать.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине банки впервые за время полномасштабной войны снижают ставки по депозитам. Такая тенденция была зафиксирована в августе текущего года.

Ранее НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно, должно увеличиться количество заемщиков.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных в результате территориях.