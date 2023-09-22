Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине хотят пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов arrow

В Украине хотят пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов

22 сентября 2023 10:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Вклады ликвидированных банков — в Украине хотят переписать правила выплат
Касса банка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине народные депутаты намерены пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов. Речь идет о вопросе очереди выплаты средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений.

О таких планах рассказали в Верховной Раде Украины (ВРУ), пишет УНН.

Читайте также:

Приоритеты выплат ликвидированных банков

Так, по словам члена Комитета по вопросам финансов, средства, находящиеся в финучреждениях, которые проходят ликвидацию и не имеют проблем с ликвидностью, однозначно нужно разблокировать и возвращать благотворителям.

Когда речь идет о банке, который ликвидируют за нарушение ликвидности и нормативов, там очевидно будут финансовые проблемы с возмещением. В таких случаях физлица будут иметь приоритет.

"Но однозначно благотворительные деньги могут и должны быть выведены перед средствами других юридических лиц", — убежден политик.

Он отметил, что для этого нужно "сделать, зарегистрировать и попытаться быстро провести" соответствующую инициативу. При этом он готов инициировать такие изменения в законодательстве. Нардеп считает, что найдет поддержку среди коллег в профильном комитете.

В то же время, народная депутат из фракции "Европейская Солидпарность" Нина Южанина также считает, что в упомянутых изменениях в законодательстве есть смысл. По ее мнению, это действительно неотложная проблема.

Ликвидация банков в Украине

На днях правления Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации очередного банка. Речь идет об Акционерном обществе "АКБ "Конкорд". В частности, совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка сообщила, что активов у финучреждения хватит для того, чтобы все вкладчики и акционеры получили собственные деньги.

Также весной "Айбокс Банк" потерял банковскую лицензию, НБУ решил финучреждение ликвидировать.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине банки впервые за время полномасштабной войны снижают ставки по депозитам. Такая тенденция была зафиксирована в августе текущего года.

Ранее НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно, должно увеличиться количество заемщиков.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных в результате территориях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз