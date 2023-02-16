Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow В Украине ликвидировали банк "Премиум": получили ли деньги вкладчики arrow

В Украине ликвидировали банк "Премиум": получили ли деньги вкладчики

16 февраля 2023 10:26
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Украине ликвидировали банк Премиум — что известно
Ликвидация банка длилась семь лет
lis.jpg - Ксения Лисновская

С украинского рынка окончательно вывели "Коммерческий Банк "Премиум". Ликвидация, длившаяся семь лет, завершилась.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц Украины.

Читайте также:

Что известно о банке "Премиум"

В Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о прекращении ПАО "КБ "Премиум" как юрлица. Также прекратились полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора финучреждения.

В феврале 2016 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о ликвидации банка "Премиум". Причиной стали нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

В 2014-м банк имел 12 акционеров. По информации за 2015 год, официальными владельцами банка числились Лариса Смирнова и Леонид Первак. Глава наблюдательного совета банка кандидат в мэры Киева Сергей Думчев.

Получили ли деньги вкладчики

В Фонде гарантирования рассказали, что вкладчикам финучреждения "Премиум" в рамках гарантийной суммы выплатили около 146 млн. гривен.

Напомним, обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства у своих должников. Так, до начала текущего года обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.

Национальный банк предлагает украинским банкам ввести "банкоматный национальный роуминг". Инициатива позволит гражданам проще получать доступ к своим средствам в случае блэкаута.

Ранее Национальный банк отнес АО "Форвард Банк" к категории неплатежеспособных. Вкладчикам банка обещают вернуть деньги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

11:21 Путин не сможет собрать достаточно сил для нового наступления, по крайней мере, до мая, — СМИ

11:20 Заперечував військову агресію: на Одещині засуджено прихильника рф

11:08 Группа Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС, — Арахамия

11:01 Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta

11:00 ​​​СБУ объявила подозрение руководителю "Промсвязьбанка", который контролирует финансовые учреждения на оккупированных территориях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:56 Лео Месси готов отказаться от продления контракта с "ПСЖ": его агент прилетел в Барселону

10:52 Дефицита электроэнергии в Украине нет, впрочем, в Одесской области возможны отключения света, — Галущенко

Новина з фото

10:43 Стивен Кинг в кепке с надписью "Украина" анонсировал новую книгу своего сына

10:38 Холодная погода, без значительных осадков: какой прогноз ожидает украинцев сегодня

Эксклюзив

10:35 Стало известно, почему участились встречи в формате "Рамштайн"

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Новина з відео

06:15 Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Актуальное по теме

None 16 Февраль 11:09

Заперечував військову агресію: на Одещині засуджено прихильника рф

None 16 Февраль 11:06

Группа Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС, — Арахамия

None 16 Февраль 10:54

Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta

None 16 Февраль 11:18

​​​СБУ объявила подозрение руководителю "Промсвязьбанка", который контролирует финансовые учреждения на оккупированных территориях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB