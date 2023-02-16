В Украине ликвидировали банк Премиум — что известно

В Украине ликвидировали банк "Премиум": получили ли деньги вкладчики
С украинского рынка окончательно вывели "Коммерческий Банк "Премиум". Ликвидация, длившаяся семь лет, завершилась.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц Украины.
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Что известно о банке "Премиум"
В Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о прекращении ПАО "КБ "Премиум" как юрлица. Также прекратились полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора финучреждения.
В феврале 2016 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о ликвидации банка "Премиум". Причиной стали нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
В 2014-м банк имел 12 акционеров. По информации за 2015 год, официальными владельцами банка числились Лариса Смирнова и Леонид Первак. Глава наблюдательного совета банка — кандидат в мэры Киева Сергей Думчев.
Получили ли деньги вкладчики
В Фонде гарантирования рассказали, что вкладчикам финучреждения "Премиум" в рамках гарантийной суммы выплатили около 146 млн. гривен.
Напомним, обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства у своих должников. Так, до начала текущего года обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.
Национальный банк предлагает украинским банкам ввести "банкоматный национальный роуминг". Инициатива позволит гражданам проще получать доступ к своим средствам в случае блэкаута.
Ранее Национальный банк отнес АО "Форвард Банк" к категории неплатежеспособных. Вкладчикам банка обещают вернуть деньги.