Приватизация в Украине – на продажу выставили карьер Кварц

Карьер выставили на приватизацию впервые за несколько лет

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) анонсировал проведение онлайн-торгов по продаже Дружбовского карьера нерудных ископаемых "Кварц" в Житомирской области. Карьер выставили на приватизацию впервые за несколько лет.

Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

Что известно о карьере "Кварц"

В Фонде отметили, что Дружбовский карьер нерудного ископаемого "Кварц" расположен в Коростенском районе Житомирщины.

Объект площадью 128 гектаров, в него входят 24 объекта недвижимости, в том числе здания управления, столовая, бытовой корпус, гараж-стоянка для бульдозеров, корпус дробления, трансформаторная подстанция. Не подлежит приватизации только технологическая дорога в направлении села Рудня-Радовельская.

В последние два года "Кварц" был убыточным: в 2021 году — 95 тыс. гривен, в 2022-м — 290 тыс. гривен.

По условиям приватизации запрещено увольнение работников карьера в течение шести месяцев. Победитель аукциона будет обязан выплатить долги предприятия — 2,82 млн грн, уточнили в ФГИУ.

Аукцион с редким лотом будет проведен 9 марта текущего года.

Больше о приватизации

В Украине от приватизации объем поступлений в государственный бюджет составил 645 млн гривен в январе-феврале 2023 года. Самым дорогим объектом стал Усть-Дунайский порт.

Список самых дорогих объектов возглавляет морской порт, проданный более чем за 200 млн гривен. В списке:

Усть-Дунайский порт — 201 млн грн;

гостиница "Власта" во Львове — 115 млн грн;

Стороныбабский спиртзавод — 142 млн грн;

Октябрьский спиртзавод — 85 млн грн.

Ранее мы писали, что эксперты считают саму идею проведения приватизации во время войны рисковой. Есть угроза продать стратегически важные объекты за бесценок.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.