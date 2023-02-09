Автострахование в Украине — суммы выплат вырастут до уровня ЕС

В Украине обновят автострахование: суммы выплат вырастут до уровня ЕС
В Украине рынок автострахования реформируют. Это предусмотрено законопроектом №8300 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", который ожидает второго чтения.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
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Проблемы устаревшего законодательства
Проект закона предусматривает повышение страховых сумм и другие улучшения в области. Известно, что законодательство в сфере не обновлялось с 2005 года. Автором инициативы выступил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам юристов, изменения в действующее законодательство обусловлены "несовершенством процедур расчета и осуществления страховой выплаты с возмещением ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, низким лимитом ответственности страховщика, государственным регулированием ценообразования по этому виду страхования, а также низкой эффективностью системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и ограниченной ролью государства в контроле за его деятельностью.
Если законопроект утвердят, то система ОСГПО изменится коренным образом. В частности, увеличатся суммы страховых выплат в случае аварий, расширится список транспортных средств, которые обязательно будут нуждаться в страховании, изменятся сроки рассмотрения заявления о страховой выплате.
Требования приблизят к нормам ЕС
Ожидаются обновления, которые приблизят к требованиям Директивы 2009/103/ЕС:
- постепенное повышение максимальных размеров страховой выплаты;
- ускорение гарантийных выплат потерпевшим вместо страховщиков-банкротов (не более 60 дней);
- введение прямого урегулирования во всех случаях ДТП, когда повреждение нанесено только транспорту;
- распространение действия страхового покрытия на всех пассажиров авто, из-за которого произошла авария;
- введение свободного ценообразования для включения в систему рыночных механизмов;
- уменьшение срока рассмотрения заявления о выплатах с 90 до 60 дней;
- установление стандартного перечня документов и определение основания для отказа в осуществлении страховой выплаты.
Как изменятся финансовые гарантии
В стране усилят уровень защиты потерпевших в ДТП: суммы приведут к размерам, установленным в странах Евросоюза.
В настоящее время лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс. грн на одного потерпевшего (независимо от количества потерпевших), а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 160 тыс. грн на одного потерпевшего, однако не более 800 тыс. грн.
В течение четырех лет после введения закона в действие сумма увеличится:
- во время первого этапа до 1 млн. грн на одного потерпевшего;
- до 20 млн грн на один страховой случай (независимо от количества потерпевших);
- до 2 млн грн за ущерб, причиненный имуществу потерпевшим на один страховой случай (независимо от количества).
После этого размер выплаты будет повышаться еще больше.
Напомним, в Украине, по мнению аналитиков, на автомобильном рынке в 2023 году ситуация будет напрямую зависеть от хода событий на фронте, что будет влиять на общее состояние экономики. Однако эксперты убеждены, что будет наблюдаться замедление роста.