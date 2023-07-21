Банки в Украине — в августе обновят правила пополнения карт

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

В Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Это предусмотрено решением Национального банка (НБУ).

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Согласно новым требованиям, в банкоматах придется вводить свой номер телефона.

Как рассказали в государственном финучреждении ПриватБанк, для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного с экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, необходима авторизация клиента с 1 августа, пишет Obozrevatel.

В то же время в Монобанке заявили, что уже с 1 августа придется проходить авторизацию в приложении "Дія", или если происходит пополнение в терминале своего банка, нужно вводить финансовый номер телефона. Пополнить карту без комиссии можно будет в следующих банках: А-Банк, Универсал Банк. В то же время до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тысяч гривен (не более 4 транзакций в сутки) в City24 и EasyPay.

"Без авторизации — 5000 грн в сутки, через NFC/Дію — 29 999 грн в сутки", — добавили в банке.

Согласно закону, банк самостоятельно может определить максимальную сумму пополнения банковской карты наличными, однако сумма не может быть больше 400 тыс. грн. Украинские банки преимущественно имеют ограничения в 30–150 тыс. грн, сообщает издание.

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Напомним, несколько дней назад в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.