В Украине проверят законность назначения пенсий — что известно

Специалисты разработали соответствующий проект приказа

В Министерстве финансов Украины запланировали проверку законности назначения пенсий гражданам. Для этого специалисты разработали соответствующий проект приказа.

Проект обнародован для обсуждения на официальном портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как предлагают проверять пенсии

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Согласно ему, верификацию выплат пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания разделят на три этапа:

проверку соблюдения требований обмена сведениями о персональных данных граждан (валидация);

проверку подлинности персональной информации о гражданах;

проверку правомерности предоставления пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Проверку будут осуществлять путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с данными субъектов предоставления информации по каждому реципиенту или законному представителю, а именно:

смерти реципиента или его законного представителя, согласно данным Госреестра актов гражданского состояния граждан;

группы инвалидности реципиента, категории инвалидности, срока, на который устанавливают инвалидность, согласно данным централизованного банка информации по проблемам инвалидности.

постоянного проживания реципиента за пределами страны или возвращение на проживание на родину, согласно данным Единого государственного демографического реестра.

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Напомним, в Министерстве социальной политики уточнили, что плановую индексацию пенсий в Украине проведут 1 марта 2023, как это и предусматривается пенсионным законодательством. Ранее глава ведомства заявляла, что перерасчет может быть произведен в апреле.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

В Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.