В Украине проверят законность назначения пенсий — что известно

В Украине проверят законность назначения пенсий гражданам: что известно
В Министерстве финансов Украины запланировали проверку законности назначения пенсий гражданам. Для этого специалисты разработали соответствующий проект приказа.
Проект обнародован для обсуждения на официальном портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
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Как предлагают проверять пенсии
Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Согласно ему, верификацию выплат пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания разделят на три этапа:
- проверку соблюдения требований обмена сведениями о персональных данных граждан (валидация);
- проверку подлинности персональной информации о гражданах;
- проверку правомерности предоставления пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Проверку будут осуществлять путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с данными субъектов предоставления информации по каждому реципиенту или законному представителю, а именно:
- смерти реципиента или его законного представителя, согласно данным Госреестра актов гражданского состояния граждан;
- группы инвалидности реципиента, категории инвалидности, срока, на который устанавливают инвалидность, согласно данным централизованного банка информации по проблемам инвалидности.
- постоянного проживания реципиента за пределами страны или возвращение на проживание на родину, согласно данным Единого государственного демографического реестра.
Больше о пенсиях
Напомним, в Министерстве социальной политики уточнили, что плановую индексацию пенсий в Украине проведут 1 марта 2023, как это и предусматривается пенсионным законодательством. Ранее глава ведомства заявляла, что перерасчет может быть произведен в апреле.
В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.
В Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.