Кредиты в Украине — кому планируют ограничить выдачу займов

Деньги в банковской кассе. Фото: УНИАН

В Украине власти намерены существенно ограничить возможность получения банковских кредитов. Для некоторых категорий граждан планируют запретить предоставление займов навсегда.

Это прописано в новом законопроекте №9422, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Читайте также:

Какие предлагают изменения в выдаче кредитов

По словам представительницы партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк, согласно законопроекту, полностью запретят выдачу кредитов гражданам, имеющим игровую зависимость. Однако изменения будут касаться также других аспектов в вопросе выдачи займов:

опустят максимальную планку дневной процентной ставки потребительских кредитов до 1%;

исключат возможность продления срока действия договора без заключения дополнительного соглашения;

запретят манипулятивную рекламу кредитов;

вернут и усилят контрольные меры Национального банка Украины (НБУ) относительно банков.

Ранее в Комитете Верховной Рады по налоговой политике рассказали, что новый законопроект предусматривает:

запрет кредитодателям и новым кредиторам требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договорах о потребительских кредитах;

требование к кредитодателям передавать данные по всем потребительским кредитам независимо от сумм в бюро кредитных историй.

В целом, документ направлен на контроль за выдачей микрокредитов. Сейчас законопроект рассматривается в Комитете по вопросам финансов и налогов.

Списание непогашенных кредитов

Ранее государственное финучреждение "ПриватБанк" разослало сообщение об автоматическом списании непогашенных кредитов. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

"Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств", — говорится в рассылке банка.

Больше о кредитах

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на поврежденных в результате территориях.

Задолженность украинцев по микрокредитам с начала 2023 выросла на сотни миллионов гривен. Сумма взятых займов увеличилась почти на 40%.

Напомним, на украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа реализации авто выросла на 3% с начала 2023 года.