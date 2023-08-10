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В Украине политпартии заставят отчитаться о финансах: детали законопроекта

10 августа 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Партии заставят отчитаться о финансах — детали законопроекта
Заседание Верховной Рады. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине политические партии заставят отчитаться о финансировании. Законопроект, возобновляющий финансовую отчетность и государственный контроль, прошел первое чтение в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат от политической фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Возврат финотчетности

Речь идет о проекте закона №9419-1 о возобновлении финотчетности и госконтроля за финансированием политических партий.

Известно, что в случае принятия документа в целом и после вступления в силу, украинские политсилы должны будут подать отчеты за все периоды, когда этого не делали, начиная с 2020 года. На это отведут 120 дней, а на подачу финансовых отчетов о государственном финансировании — 90 дней.

Законопроект учитывает особенности финансовой отчетности партий, связанных с войной. Поскольку часть территорий была или остается под временной оккупацией, иногда документы партий могут быть потеряны или сознательно уничтожены руководителями организаций. В таких случаях невозможность подачи полной информации об имуществе, доходах, расходах должна иметь документальное подтверждение.

Отчет о финансировании государством политических партий приостановился сначала в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, а в 2022 году — на фоне военного положения. В последний раз политпартии составляли финотчеты еще за третий квартал 2020-го.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.

Также мы писали, что в правительстве обнародовали заработную плату министров и премьера Дениса Шмыгаля. В июле чиновники получили не менее 65 тысяч гривен должностного оклада.

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