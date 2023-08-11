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В Украине станет меньше госслужащих: куда направят сэкономленные деньги

11 августа 2023 13:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Госслужащих станет меньше — куда направят сэкономленные деньги
Заседание Кабмина. Фото: mof.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в январе-июне этого года существенно сократилось количество государственных служащих. В правительстве настаивают на необходимости реформы госуправления.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

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Чиновников станет меньше

Как отмечают в ведомстве, с начала года число работников в органах госвласти уменьшилось на 2,7 тысячи человек. По состоянию на начало июля насчитывается 173,1 тысячи госслужащих.

В министерстве подчеркивают, что на фоне военного положения назрела серьезная необходимость реформирования системы государственного управления. Сэкономленные средства планируют направить на обеспечение качества, а также эффективность деятельности государственных служащих.

По данным Минфина, всего в органах государственной власти по состоянию на начало третьего квартала функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) секретариат Кабинета министров и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, четыре инспекции, четыре комиссии, восемь других органов, численность которых устанавливает правительство. Также есть девять госорганов, количество которых не устанавливает Кабмин, 24 местных государственных администрации и шесть органов судебной власти.

Зарплаты в правительстве

На днях в правительстве обнародовали заработную плату министров и премьера Дениса Шмыгаля. В июле чиновники получили не менее 65 тысяч гривен должностного оклада.

В частности, размер должностного оклада премьера составляет 82,38 тысячи гривен, однако с вычетом налога с доходов физлиц и военного сбора "на руки" получил 66,32 тысячи гривен. При этом были ли начисления в виде разнообразных доплат, которые, как правило, превышают сумму оклада, не указано.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук получили по 82,38 тысячи гривен, а после вычета налогов — по 66,32 тысячи гривен. О доплатах нет информации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

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