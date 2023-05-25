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В Украине вернут обязательное декларирование: Арахамия назвал дату

25 мая 2023 17:36
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Украине вернут обязательное декларирование: Арахамия назвал дату
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: УНИАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Верховная Рада Украины до конца июня планирует принять в первом чтении законопроект о возобновлении обязательного декларирования . В целом, документ хотят принять до конца сентября 2023 года.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" и автор законопроекта Давид Арахамия в комментарии  "Честно".

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Арахамия отметил, что в настоящее время кроме его основного законопроекта №8071, который еще с осени прошлого года получил заключение Антикоррупционного комитета и ждет рассмотрения в сессионном зале, в парламенте готовят новый, альтернативный законопроект. Над этим документом работает рабочая группа, в которую вовлечены НАПК, и НАБУ.

Как будут возвращать обязательное декларирование

Политик рассказал, какой путь должен пройти документ до его окончательного принятия.

"Рабочая группа заседала четыре-пять раз. Есть уже наработанная модель, которая согласована с НАБУ. Еще ждем окончательного согласования с НАПК. После этого эти наработки кладем на бумагу в виде альтернативного законопроекта и это уже согласуем еще один раз с представителями G7, потому что они заинтересованая сторона и занимаются этим вопросом. Как только ни у кого не будет никакой "аллергии" — будем регистрировать и голосовать до первого чтения", — добавил Давид Арахамия.

Напомним, 23 мая начала работу миссия по первому пересмотру программы расширенного финансирования Международного валютного фонда. В МВФ подчеркнули, что украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по воплощению важных законодательных изменений. В частности, среди таких обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать все свои активы и доходы. Согласно программе EFF это необходимо сделать до конца июля 2023 года.   

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