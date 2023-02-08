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В Украине прогнозируют снижение курса доллара: когда ждать

8 февраля 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине – когда снизится доллар в цене
Доллар начнет медленно двигаться в сторону официальной уже на этой неделе
lis.jpg - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке ожидается понижение курса американской валюты. Доллар начнет медленно двигаться в сторону официального уже на этой неделе.

Такой прогноз СМИ озвучила директор Департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

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Что будет способствовать укреплению гривны

Как отметила эксперт, укрепление национальной валюты станет возможно в том случае, если сохранятся общие тенденции января. Речь идет об ослаблении спроса на наличную и увеличении спроса на безналичную валюту среди украинцев.

"На этой неделе с большой вероятностью рынок предпримет попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким", — отметила она.

По мнению финансиста, скорее всего, на этой неделе наличный курс доллара будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 40,4 гривны за доллар.

Сколько сейчас стоит валюта

8 февраля на украинском наличном рынке курс доллара практически не изменился. В среднем доллар покупают за 39,67, что на две копейки больше, чем было накануне. Продают за 40,34 грн/долл, что на одну копейку меньше, говорит информация на сайте Kurs.

В государственном финучреждении "ПриватБанк" продают валюту на том же уровне, который был в предыдущий банковский день. Так, банк выставил курс в покупке на уровне 39,50 грн/долл., в продаже — 40,00 грн/долл.

Ощадбанк покупает доллар за 39,80, а продает за 40,55 грн/долл, что на 5 копеек дешевле.

Райффайзен Банк повысил курс в покупке на 10 копеек, до 39,80 грн/долл., а в продаже снизил до 40,35 грн/долл.

Как изменился курс американской валюты на черном рынке по данным портала Мinfin:

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

Напомним, по мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.

Также мы писали, что банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/доллар. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл.

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