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В Украине резко уменьшилось количество вакансий в IT

9 мая 2023 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Украине резко уменьшилось количество вакансий в IT
Программист работает на компьютере. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В апреле этого года на сайте для поиска работы Dou IT-компании разместили рекордно низкое количество предложений для трудоустройства за последние три года. Так, работодатели предложили 3226 вакансий.

Об этом информирует Dou.

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В каких категориях уменьшилось количество вакансий

В исследовании отмечено, что апрельские показатели вакансий 2023 года были самыми низкими с тех пор, как пандемия коронавируса достигла своего пика в апреле 2020 года, когда было опубликовано только 2992 предложения о работе.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по апрель 2023. Фото: Скриншот

Хотя общее количество вакансий уменьшилось, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество нетехнических вакансий, в том числе начинающих. Кроме того, на фоне роста конкуренции, за последний год достигшей рекордно высокого уровня, найти работу становится все труднее. Интересно, что в апреле более половины из 20 самых активных компаний были продуктовыми.

Также отмечается, что количество позиций в экономических категориях возросло более чем на 50%, а в технических наоборот — на 50% упало. Между мартом и апрелем мы видим, что только три категории, а именно Unreal Engine, React Native и Unity, демонстрируют положительную динамику в апреле. В остальных категориях наблюдается спад.

Какой опыт работы специалистов пользуется большим спросом

На Dou более 1000 предложений работы каждой из категорий — "от 3 до 5 лет опыта" и "от 1 до 3 лет". Что касается специалистов с опытом более 5 лет, больше всего вакансий есть в категориях Java, Front-end, Node.js, DevOps и .NET. Маркетологи и продавцы наиболее распространены для малоопытных специалистов. Для специалистов с опытом года или даже без опыта, больше всего вакансий есть в нетехнических категориях, таких как Sales, Marketing и Support.

Количество вакансий по опыту работы. Фото: Скриншот

Какие компании разместили больше всего предложений

В апреле этого года компания Genesis разместила больше вакансий, а компании Ajax Systems, PIN-UP.BUSINESS, Raiffeisen Bank — более 30 вакансий.

Количество компаний, опубликовавших вакансии. Фото: Скриншот

Напомним, что Вооруженным Силам Украины или Министерству обороны Украины очень нужны специалисты, имеющие IT-образование. Среди востребованных профессий есть тестировщики и разработчики программного обеспечения. Заработная плата стартует от 21 000 грн.

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