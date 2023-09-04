Валюта в Украине — банки продали населению больше долларов и евро

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE

В Украине повысился спрос на иностранную валюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Об этом свидетельствует информация Национального банка Украины (НБУ).

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Рост спроса на валюту

По данным НБУ, украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 миллиарда долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 миллиарда.

Население активизировалось скупать валюту у финучреждений после летнего перерыва. Объем чистой покупки иностранной валюты составил 148,5 миллиона долларов.

"В августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали. До этого в течение двух месяцев было наоборот", — отмечают в НБУ.

Источник: НБУ

В целом с начала текущего года граждане продали 11,87 млрд и приобрели 13,83 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты составил 1,961 млрд долларов.

Источник: НБУ

Следует отметить, что Национальный банк в конце августа разрешил банкам продавать безналичную валюту до 50 тыс. гривен в месяц (в одном финучреждении). Также НБУ увеличил вдвое лимит покупки валюты для депозита в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд гривен чистого дохода.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.