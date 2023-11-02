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В Украине рассмотрят возможность усовершенствовать лицензирование азартных игр

2 ноября 2023 19:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине рассмотрят возможность усовершенствовать лицензирование азартных игр
Даниил Гетманцев. Фото: Верховная Рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинское правительство планирует рассмотреть возможность усовершенствования лицензирования в сфере азартных игр и государственных лотерей. Все это предлагается в законопроекте №10101.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Что предлагается

По словам Гетманцева, законопроект содержит усовершенствование лицензирования азартных игр и государственных лотерей с целью недопущения злоупотреблений положениями действующего законодательства в части:

  • исключение возвращения на рынок азартных игр субъектов хозяйствования, которые с начала военного положения не платили за лицензии;
  • установление дополнительных требований к лицензиатам в сфере организации и проведение азартных игр и оснований аннулирования лицензий в этой сфере;
  • установление платы для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по выпуску и проведению государственных лотерей, в госбюджет Украины в виде отчислений от проведения государственных лотерей до объявления результатов первого конкурса.

Напомним, что ранее в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект, предусматривающий очередные изменения для бизнеса с 1 января 2024 года. Речь идет о проекте закона №10166, автором которого выступил Гетманцев. Еще раньше политик рассказал, есть ли катастрофа в экономике Украины.

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