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В Украине расширили перечень волонтеров, со сборов которых не будут взиматься налоги

3 июля 2023 11:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги со сборов волонтеров не будут взиматься — детали закона
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский парламент расширил перечень волонтеров, со сборов которых не будут взиматься налоги. Речь идет о принятии в целом законопроекта №8401.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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За законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы об особенностях налогообложения на время военного положения, проголосовал 251 народный депутат.

Документ, в частности, расширил список волонтеров, благотворительная помощь которых освобождена от налогообложения, однако ограничен срок такого освобождения. Время действия освобождения от налогообложения завершится 31 декабря следующего года после завершения военного положения.

Так, освобождена от налогообложения помощь, которую собирают также волонтеры, которые не входят в специальный реестр волонтеров. Они освобождены от налогообложения в отчетном налоговом году, который предшествует году внесения физлица в Реестр волонтеров.

По действующему законодательству, освобождаются от налогообложения сборы волонтеров из реестра до 1 января текущего года.

Напомним, в Украине за время войны волонтеры только в Monobank открыли около 40 тысяч счетов для сбора средств. При этом официально зарегистрированных — в разы меньше.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

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