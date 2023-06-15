В Украине стремительно замедляется инфляция, — НБУ

Чек по ценам. Источник: businessam.be

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Инфляция в Украине продолжает быстро снижаться. Темп роста потребительских цен продолжает замедляться быстрее, чем ожидали специалисты.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

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В мае инфляция снизилась до 15,3% в годовом исчислении. В апреле темп инфляции равнялся 17,9%. При этом в месячном исчислении цены выросли на 0,5%.

В мае инфляцию сдерживало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

Как изменились цены

Удорожание продовольственных товаров замедлилось до 17,1%. Это произошло благодаря дальнейшему снижению темпов роста расходов на сырье и энергию, а также восстановлению производственных и логистических цепочек.

Рост цен на непродовольственные товары также замедлился — до 14,5%, а темпы роста стоимости услуг снизились до 14,6%.

Рост цен на продукты питания снизился до 22,6%. Снижение импортных цен и усиление наличного курса гривны привели к дальнейшему замедлению роста цен на бананы, а расширение предложения помогло сдержать повышение цен на тепличные овощи и яйца.

"В то же время более высокими темпами дорожали овощи борщового набора: капуста – из-за межсезонья поставок ранних сортов, а лук и морковь – вследствие исчерпания запасов в Украине и за рубежом. Высшие темпы удорожания мяса обусловлены, как и месяц назад, недостаточным внутренним предложением и слабым на фоне повышения мировых цен", — добавили в НБУ.

Напомним, трагедия на Каховской ГЭС привела к экологической катастрофе, десятки гектар сельскохозяйственных угодий пока не пригодны для посевной и стоит вопрос о плодородии земли. Пострадали именно регионы, где выращивались овощи. Экономист Александр Хмелевский рассказал , будет ли в Украине дефицит овощей и как катастрофа повлияет на их цену.