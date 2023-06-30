Штрафы для работодателей существенно выросли — за что ужесточили наказание

В Украине существенно увеличили штрафы для работодателей: что изменилось
В Украине значительно увеличили некоторые штрафы для работодателей. Речь идет об ужесточении наказания компаний, где работают иностранцы без официального оформления.
Такие требования прописаны в законопроекте №4411, который парламент поддержал в целом, пишет Sud.ua.
Что ждет нарушителей
Документ, предусматривающий увеличение штрафов за незаконное трудоустройство иностранцев, внесет изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающийся усовершенствования законодательства по миграции.
Штраф для компании, где в штате обнаружат иностранца без разрешения на работу, составит двести-триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если в компании выявят нелегала, работающего без разрешения на работу, то наказание должностных лиц будет составлять триста-четыреста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Злобным нарушителям грозить штраф до 600 не облагаемых налогом минимумов.
Предусматривается установление админответственности за злостное неповиновение законному требованию представителю миграционной службы.
Госпогранслужба и сотрудники полиции, занимающиеся выявлением и доставкой нелегальных мигрантов, могут сталкиваться с проявлениями злостного неповиновения или отказом выполнять законные права со стороны иностранцев. Вводятся штрафы для нелегалов.
Сейчас взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной зарплаты, установленной на время обнаружения нарушения.
Инспектирование компаний
В Государственной службе по труду Украины предупредили о существовании трех случаев, при которых возможны проверки компаний во время войны:
- если обратились сами работники с жалобой на нарушение трудовых прав;
- по поручению премьер-министра, в частности, по вопросу соблюдения сроков выплаты заработной платы;
- в случае несчастного случая на производстве.
Штрафы за "зарплаты в конвертах"
Украинское законодательство предусматривает ответственность за труд неоформленных работников. Штрафы могут достигать 200 тыс. грн. Сумма значительно больше зарплаты работников на уровне минимальной (6,7 тыс. грн) с уплатой налогов и сборов, отмечают налоговики.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.
Также мы писали, что в 2023 года в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.