Штрафы для работодателей существенно выросли — за что ужесточили наказание

Женщина подписывает документы. Фото: Freepik

В Украине значительно увеличили некоторые штрафы для работодателей. Речь идет об ужесточении наказания компаний, где работают иностранцы без официального оформления.

Такие требования прописаны в законопроекте №4411, который парламент поддержал в целом, пишет Sud.ua.

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Что ждет нарушителей

Документ, предусматривающий увеличение штрафов за незаконное трудоустройство иностранцев, внесет изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающийся усовершенствования законодательства по миграции.

Штраф для компании, где в штате обнаружат иностранца без разрешения на работу, составит двести-триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если в компании выявят нелегала, работающего без разрешения на работу, то наказание должностных лиц будет составлять триста-четыреста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Злобным нарушителям грозить штраф до 600 не облагаемых налогом минимумов.

Предусматривается установление админответственности за злостное неповиновение законному требованию представителю миграционной службы.

Госпогранслужба и сотрудники полиции, занимающиеся выявлением и доставкой нелегальных мигрантов, могут сталкиваться с проявлениями злостного неповиновения или отказом выполнять законные права со стороны иностранцев. Вводятся штрафы для нелегалов.

Сейчас взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной зарплаты, установленной на время обнаружения нарушения.

Инспектирование компаний

В Государственной службе по труду Украины предупредили о существовании трех случаев, при которых возможны проверки компаний во время войны:

если обратились сами работники с жалобой на нарушение трудовых прав;

по поручению премьер-министра, в частности, по вопросу соблюдения сроков выплаты заработной платы;

в случае несчастного случая на производстве.

Штрафы за "зарплаты в конвертах"

Украинское законодательство предусматривает ответственность за труд неоформленных работников. Штрафы могут достигать 200 тыс. грн. Сумма значительно больше зарплаты работников на уровне минимальной (6,7 тыс. грн) с уплатой налогов и сборов, отмечают налоговики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Также мы писали, что в 2023 года в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.