Курс доллара – в октябре ожидаются изменения на валютном рынке

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в октябре 2023 года на наличном рынке может подорожать американская валюта. Доллар может достичь отметки в 40 грн/$.

Такой прогноз озвучил руководитель департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет Obozrevatel.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По словам эксперта, до конца сентября доллар еще будет стоить 38,7-39 грн. В то же время, в банковском секторе уже готовятся к подорожанию наличного доллара в ближайший месяц. По прогнозу, курс валюты может существенно превысить текущие показатели.

"Возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар — с незначительным спредом (до 0,3 грн)... При небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", — рассказал эксперт.

При этом банкир отметил, что точно предсказать, как будет вести себя наличный курс в октябре, довольно сложно. На него будут влиять следующие факторы:

объем международной помощи, системность финансовых поступлений;

действия Национального банка по либерализации валютного рынка, вероятный переход к плавающему курсу;

экспорт аграрной продукции;

старт отопительного сезона.

Какой сейчас курс доллара

26 сентября на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,26 грн. В покупке — 37,53 грн (-0,01), в продаже — 38,27 (0,00). Евро стоит в покупке 40,31 грн (-0,02), в продаже — 41,18 (-0,05) грн.

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,20 грн (+0,10), в продаже — 38,33 (+0,07). Цена евро в покупке — 40,85 грн, в продаже — 41,10.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк продолжает реализацию стратегии смягчения валютных ограничений. Так, требований к продаже безналичной иностранной валюты гражданам станет меньше.

Также мы писали, что банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн.